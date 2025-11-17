Riccio Day di Natale: a Corneliano d'Alba solidarietà e cultura per il Centro "La Ninna" di Novello

Domenica 7 dicembre dalle ore 13 alle 19 presso il “Cinema Vekkio” di Corneliano d’Alba si svolgerà l’edizione invernale del “Riccio Day di beneficenza” organizzato dal Centro Recupero Ricci “La Ninna” di Novello.

Quest’anno una scaletta molto ricca con concerto del duo blues “Dodo & Charlie”, talk, ospiti speciali, pranzo vegano e la bancarella Ricciolandia in cui si potrà trovare anche il “Calendariccio 2026” e tante idee regalo per il prossimo Natale. Sarà presente la fumettista Roberta Morucci che dedicherà un suo disegno a tutti coloro che compreranno una copia dell’ultimo libro “75 Kg di felicità” (2024, edizioni il Pennino, autori: Vacchetta, Morucci).

Tra gli ospiti, anche l’autrice Iva Osenda, che ha dedicato al dott. Massimo Vacchetta il suo ultimo libro per bambini: “La vita straordinaria di Dottorriccio” (2025, Fusta Editore). Iva donerà parte del ricavato delle vendite al Centro Recupero Ricci “La Ninna” e sarà a disposizione per autografare il libro.

Alle ore 11:30 un talk per presentare i nuovi progetti del Centro Ricci “La Ninna”.

Dopo il pranzo vegano e una pausa musicale, una sorpresa per il pubblico: il pluripremiato documentarista e fotografo Paolo Rossi presenterà in prima assoluta piemontese il suo ultimo documentario sul gatto selvatico, “Gatto sarvægo 2025”. Sarà possibile acquistare i suoi bellissimi libri fotografici o prenotarsi per un'escursione "sulle tracce dei lupi". Info: https://www.paorossi.it/

Prenotazione obbligatoria su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-riccio-day-natale-2025-1964562633722

Per chi è lontano e vuole contribuire alla causa, c’è la possibilità di donare un pranzo "sospeso" (30 euro) con la causale “PRANZO SOSPESO” inviando la ricevuta a eventilaninna@gmail.com .