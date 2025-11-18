La sicurezza sul lavoro non un semplice adempimento, ma il vero capitale dell’impresa [VIDEO]

Secondo i dati INAIL, nel 2024 sono stati oltre 500.000 gli infortuni sul lavoro e purtroppo circa 1.000 i decessi. Dati allarmanti che impongono misure e prevenzione in fatto di sicurezza sul lavoro ancora più efficaci. In questo quadro si inserisce il lavoro e la missione di Studio Quality, con le sue sedi a Borgo San Dalmazzo e Alba, che promuove l'adozione di un approccio serio, coordinato e costantemente aggiornato. A spiegarlo è Simone Foscarin, consulente tecnico dello studio.

Secondo Foscarin, tutto parte dalla corretta analisi dei rischi: “La sicurezza sul lavoro inizia da una corretta valutazione dei rischi, che deve essere formalizzata nel Documento di Valutazione dei Rischi”.

Un documento vivo, che deve essere aggiornato e affiancato dalla nomina delle figure obbligatorie previste dal Testo Unico.

Un ruolo centrale è svolto poi dalla formazione, che dovrebbe essere percepita come un investimento e non come un obbligo. “La formazione è un pilastro della prevenzione - afferma Foscarin -. Ogni lavoratore deve seguire un percorso adeguato al livello di rischio del proprio settore, mentre preposti, dirigenti e addetti alle attrezzature necessitano di corsi specifici e addestramento sul campo. Proprio per questo Studio Quality eroga periodicamente corsi nelle proprie sedi o direttamente presso le aziende”.

Un focus particolare è dedicato alle attività ad alto rischio, come lavori in quota e spazi confinati.

“Per le attività più critiche è necessario adottare un approccio particolarmente rigoroso - raccomanda Foscarin -, per gli spazi confinati serve predisporre procedure di ingresso sicuro, sistemi di ventilazione e piani di emergenza dedicati”.

Studio Quality ha allestito aree specifiche per la formazione pratica, permettendo ai lavoratori di esercitarsi in contesti che riproducono le reali situazioni operative.

La sicurezza, però, non si esaurisce con un DVR aggiornato o un corso fatto: “La sicurezza va considerata come un processo continuo e non come un documento da archiviare” ricorda Foscarin.



Un processo che richiede verifiche periodiche, sorveglianza sanitaria, manutenzioni e controlli costanti.

Studio Quality offre servizi completi di accompagnamento personalizzato alle imprese: dalla consulenza normativa alla redazione del DVR, fino a un ampio catalogo di corsi formativi. “L’obiettivo - conclude Foscarin - non è solo evitare le sanzioni, ma proteggere le persone e costruire un ambiente di lavoro sicuro”.

Un messaggio chiaro rivolto alle aziende del territorio: investire oggi in sicurezza significa tutelare lavoratori, produttività e futuro dell’impresa.