Morozzo, gli ex ministri Livia Turco e Domenico Comino si ritrovano insieme per festeggiare i 70 anni

Tra i coscritti della classe 1955 di Morozzo, Castelletto Stura, Margarita, Montanera, e Rocca de Baldi che si sono ritrovati nei giorni scorsi per la festa di leva dei 70 c’erano anche due ex ministri, Livia Turco (ex Pci) e Domenico Comino (ex Lega Nord).

Deposte le armi della politica, che li ha visti su fronti ideologicamente opposti, si sono ritrovati a tavola rievocando, insieme ad altri amici di paese, i ricordi della loro gioventù.

Livia Turco, attuale presidente della Fondazione Nilde Iotti, è stata a lungo deputata e due volte ministro, prima alla Solidarietà sociale e poi alla Sanità nel secondo governo Prodi dal 2006 al 2008. Una vita, la sua dedicata alla politica con particolare attenzione alle problematiche femminili e a quelle sociali e del lavoro.

Domenico Comino è stato uno dei protagonisti della prima stagione della Lega Nord in Piemonte, di cui è stato anche segretario federale.

Eletto deputato, ha ricoperto dal ’92 al ’94 il ruolo di ministro per il coordinamento delle Politiche europee nel primo governo Berlusconi. Poi, nel congresso di Varese del 1999, la rottura con Bossi e il lento declino.

Ora, con Roberto Castelli e Roberto Gremmo sta cercando di rilanciare, in contrapposizione alla Lega Salvini premier, il Partito Popolare del Nord, più o meno sul modello federalista della Lega degli albori.

[Livia Turco e Domenico Comino al pranzo dei 70 anni]

Morozzo, piccolo paese di 2000 anime, noto soprattutto per il suo celeberrimo cappone, è patria di personalità di rilievo che hanno segnato le vicende politiche nazionali e piemontesi.

Di Livia Turco e Domenico Comino abbiamo detto.

Doveroso ricordare che qui ebbe i natali anche Aldo Viglione, a metà degli anni ’80 presidente socialista della Regione Piemonte, mancato nel 1988, a soli 65 anni, in un tragico incidente stradale mentre tornava a Morozzo da Torino.