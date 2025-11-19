Deposito rifiuti a Clavesana, il Comitato: "Solo parzialmente soddisfatti, vogliamo il diniego definitivo"

Nuovo capitolo nella battaglia contro il deposito di rifiuti pericolosi a Clavesana. Nella terza conferenza dei servizi, svoltasi oggi presso la Provincia di Cuneo, è emersa la sospensione del procedimento autorizzativo per l'impianto che la ditta Cement vorrebbe realizzare nel comune alle porte delle Langhe. Una decisione che arriva dopo le forti criticità sollevate dalla Regione Piemonte sul rispetto del vincolo paesaggistico. Il progetto, che prevede lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non, ha mobilitato da mesi cittadini, amministratori locali e il Comitato "Clavesana dice no", preoccupati per l'impatto ambientale ed economico su un territorio a vocazione agricola e turistica.

Pubblichiamo quanto ricevuto dal Comitato "Clavesana dice no":

"In data odierna, come noto, presso il palazzo della Provincia a Cuneo si è svolta la terza conferenza dei servizi.

Durante la riunione sono state presentate nuovamente le osservazioni da parte degli enti preposti a portare il loro parere. La riunione si è conclusa con una sospensione del procedimento (per un periodo di 7 mesi) in attesa che si accerti la compatibilità paesaggistica dell’area su cui sorge il progetto.

Questo esito non può che vederci soltanto parzialmente soddisfatti perché riteniamo che già molte evidenze, e soprattutto mancanze, non ancora esplicate in oltre due anni dall’inizio dei procedimenti, ci avrebbero fatto sperare in un esito definitivo di diniego. Rileviamo il parere fortemente negativo da parte del Comune di Clavesana per voce del Sindaco e dei suoi tecnici avvalorato dalle osservazioni della Regione Piemonte e della Soprintendenza.

Il nostro compito continua ad essere il supporto a una causa importantissima che coinvolge tutto il territorio, il coinvolgimento di tutti coloro che decideranno di dare il loro aiuto e l’accompagnamento attento e solerte del Comune di Clavesana, affinché sia sempre tempestivo e puntuale nelle osservazioni per il bene della collettività e dei valori che vogliamo difendere. Questa mattina è stata altresì ribadita la piena legittimità dell’operato del nostro Comitato.

Pur riconoscendo di non avere un ruolo dirimente riguardo a questioni tecniche rivendichiamo il diritto, sempre sino ad ora concesso e esercitato in modi mai sopra le righe, di rappresentare la voce di cittadini, enti e aziende (come previsto dalle normative dei procedimenti di V.I.A., oggi esplicitamente ribadite).

Per puro dovere di cronaca è anche stato contestato il ritardo nell’invio delle nostre osservazioni che portava la data di protocollo del 22 settembre; ci risulterà facile dimostrare come i termini dell’invio, che erano il 19 di settembre, sono stati rispettati (precisamente la conferma di avvenuta consegna da parte della Provincia è giunta alle ore 22:40 del 19/9) e che la protocollazione sia indipendente dal nostro operato. Fedeli al nostro operato non smetteremo di tenere alta l’attenzione in attesa dei prossimi sviluppi di questa vicenda."