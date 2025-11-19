Festa della Fratellanza alpina: le penne nere della sezione Saluzzo ringraziano

Terminata con successo la due giorni della Fratellanza alpina, le penne nere della sezione Saluzzo ringraziano chi ha contribuito a rendere grande l’iniziativa.
Riceviamo e pubblichiamo una lettera di grazie del presidente della sezione Ana Monviso Enzo Desco
"Egregio signor Direttore, mi è gradito, approfittando di questo spazio, ringraziare pubblicamente, a nome mio personale e da parte della Sezione ANA di Saluzzo, le Ditte, i Negozi, gli Istituti Bancari, le Istituzioni ed ogni singolo privato che abbia contribuito alla buona riuscita della 2^ Festa della Fratellanza Alpina tenutasi a Saluzzo il 15 e 16 novembre, riscuotendo un notevole successo.
I nominativi a cui porgere i nostri più sentiti ringraziamenti sono i seguenti:
- Comune di Saluzzo, con il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale,
- Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo,
- Banca Cassa di Risparmio di Savigliano,
- Banca di Credito Cooperativo di Bene Vagienna,
- Fondazione A. Bertoni con tutto il suo personale,
- Monsignor Cristiano Bodo Vescovo di Saluzzo,
- Fanfara Sezionale Alpina di Moretta,
- Coro Tenente Gulio Bracco di Revello,
- Ingegnere Silvano Fulchero
- Geometra Irene Chiavassa
- Caffè Levrone Mario di Pancalieri,
- Caseificio Valform di Martiniana Po,
- Panetteria Perotto Valter di Saluzzo,
- Caseificio Inalpi di Moretta,
- Natale Civallero di Envie,
- Caseificio Quaglia di Scarnafigi,
- Caseificio Valgrana di Scarnafigi,
- Valverbe di Melle,
- Itas Mutua Assicurazioni Agenzia di Saluzzo,
- Cascina Airetta di Ruffia,
- Azienda agricola Mellano Giovanni di Saluzzo,
- Laboratorio artigianale Ballari di Torre San Giorgio,
- Panetteria Dedominici di Saluzzo,
- Caseificio Valle Infernotto di Barge,
- Tutto il personale del Comune di Saluzzo,
- Singoli Privati.
Mi auguro in questa mia di non aver dimenticato nessuno e se ciò fosse accaduto, spero mi perdoniate perché l’eventuale dimenticanza è stata del tutto involontaria e non voluta.
Nel rinnovare ancora una volta il nostro grazie a tutti coloro i quali hanno collaborato con noi Alpini nell’organizzazione della predetta festa della Fratellanza Alpina, ci auguriamo di ritrovarci tutti insieme, ancora una volta, sempre più numerosi e uniti, il prossimo anno.
Per la Sezione ANA “Monviso” di Saluzzo- Il Presidente Uff. Dott. Enzo Desco