Festa della Fratellanza alpina: le penne nere della sezione Saluzzo ringraziano

Terminata con successo la due giorni della Fratellanza alpina, le penne nere della sezione Saluzzo ringraziano chi ha contribuito a rendere grande l’iniziativa.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di grazie del presidente della sezione Ana Monviso Enzo Desco

"Egregio signor Direttore, mi è gradito, approfittando di questo spazio, ringraziare pubblicamente, a nome mio personale e da parte della Sezione ANA di Saluzzo, le Ditte, i Negozi, gli Istituti Bancari, le Istituzioni ed ogni singolo privato che abbia contribuito alla buona riuscita della 2^ Festa della Fratellanza Alpina tenutasi a Saluzzo il 15 e 16 novembre, riscuotendo un notevole successo.

I nominativi a cui porgere i nostri più sentiti ringraziamenti sono i seguenti:

- Comune di Saluzzo, con il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale,

- Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo,

- Banca Cassa di Risparmio di Savigliano,

- Banca di Credito Cooperativo di Bene Vagienna,

- Fondazione A. Bertoni con tutto il suo personale,

- Monsignor Cristiano Bodo Vescovo di Saluzzo,

- Fanfara Sezionale Alpina di Moretta,

- Coro Tenente Gulio Bracco di Revello,

- Ingegnere Silvano Fulchero

- Geometra Irene Chiavassa

- Caffè Levrone Mario di Pancalieri,

- Caseificio Valform di Martiniana Po,

- Panetteria Perotto Valter di Saluzzo,

- Caseificio Inalpi di Moretta,

- Natale Civallero di Envie,

- Caseificio Quaglia di Scarnafigi,

- Caseificio Valgrana di Scarnafigi,

- Valverbe di Melle,

- Itas Mutua Assicurazioni Agenzia di Saluzzo,

- Cascina Airetta di Ruffia,

- Azienda agricola Mellano Giovanni di Saluzzo,

- Laboratorio artigianale Ballari di Torre San Giorgio,

- Panetteria Dedominici di Saluzzo,

- Caseificio Valle Infernotto di Barge,

- Tutto il personale del Comune di Saluzzo,

- Singoli Privati.

Mi auguro in questa mia di non aver dimenticato nessuno e se ciò fosse accaduto, spero mi perdoniate perché l’eventuale dimenticanza è stata del tutto involontaria e non voluta.

Nel rinnovare ancora una volta il nostro grazie a tutti coloro i quali hanno collaborato con noi Alpini nell’organizzazione della predetta festa della Fratellanza Alpina, ci auguriamo di ritrovarci tutti insieme, ancora una volta, sempre più numerosi e uniti, il prossimo anno.

Per la Sezione ANA “Monviso” di Saluzzo- Il Presidente Uff. Dott. Enzo Desco