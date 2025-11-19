Il duo Lopez-Solenghi inaugura la Bella Stagione del teatro Politeama Boglione di Bra

Al via la Bella Stagione del Teatro Politeama Boglione di Bra! Giovedì 27 novembre 2025 va in scena il primo spettacolo del cartellone 2025/2026, che – prima ancora della sua partenza – ha fatto registrare un grande interesse di pubblico, con numerosi spettacoli già sold out.

A inaugurare la nuova rassegna sarà lo storico duo formato da Massimo Lopez e Tullio Solenghi, con la commedia di arti varie “Dove eravamo rimasti”, con partecipazione della Jazz Company band. Un vero e proprio show, tra sketch, brani musicali e contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo e il confronto Mattarella/Papa Bergoglio, inseriti nella collaudata dimensione dello spettacolo della coppia artistica.

“Il filo conduttore – spiegano Lopez e Solenghi – sarà quello di una chiacchierata tra amici, che collegherà i vari momenti di spettacolo. La band del maestro Gabriele Comeglio sarà ancora una volta con noi sul palco, irrinunciabile “spalla” della cornice musicale. L’intento è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quella meravigliosa famiglia allargata seduta giù in platea”. I biglietti per lo spettacolo, con inizio alle ore 21, sono esauriti.

La Bella Stagione del Politema Boglione prosegue giovedì 11 dicembre con “A Mirror” di Sam Holcroft, thriller distopico che mescola commedia nera, satira e suspense, mentre martedì 30 dicembre l’appuntamento sarà con il tradizionale Concerto di Capodanno “Elisir d'Amore” (fuori abbonamento) a cura della Banda "Giuseppe Verdi" di Bra. Biglietti ancora disponibili sul portale www.ticket.it (link diretto: https://www.ticket.it/teatro/evento/a-mirror.aspx ), oppure al botteghino del teatro il 27 novembre e tutte le sere degli spettacoli, dalle 19 alle 21.