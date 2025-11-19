CALCIO / Il Fossano organizza la serata “La nostra storia, il nostro calcio… tra passato, presente e futuro”

Giovedì 4 dicembre, alle 20.45, il Fossano Calcio organizza al cinema Teatro “I Portici” una serata speciale. Un appuntamento in collaborazione con il Comune, l’azienda Balocco e la Fondazione Crf, dal titolo “La nostra storia, il nostro calcio… tra passato, presente e futuro”.

Sarà una serata dedicata a chi ama davvero il calcio: un viaggio nel tempo per raccontare come questo sport sia cambiato nei gesti, nei valori, nella tecnologia e nelle emozioni. L’Ingresso è gratuito con iscrizione obbligatoria.

Ospiti d’eccezione, l’ex calciatore professionista di Fiorentina e Nazionale, il fossanese Sandro Cois, insieme a Claudio Sclosa e l’ex attaccante di Torino e Lecce, ora direttore tecnico della Fossanese, il centallese Ezio Panero.

Poi i giocatori del Fossano Calcio Fausto Rossi, Alessandro Marchetti e Giuseppe Giovinco, fratello della “Formica atomica” Sebastian, per molti anni alla Juve pluricampione d’Italia.

Infine, calciatori e calciatrici della Juventus FC: il portiere Mattia Perin e le giocatrici Martina Rosucci e Lindsay Thomas. A moderatore l’evento il giornalista sportivo di Sky Paolo Aghemo.

Sarà un incontro unico, tra generazioni di protagonisti che hanno scritto e stanno scrivendo pagine straordinarie di questo sport. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form all’indirizzo https://forms.gle/b9TYg2tnsp2XwEV98

Per ulteriori informazioni: nostrocalcio@gmail.com o contattando Magda al 339/ 3986877.