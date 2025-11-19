GINO per NEUROLAND: un grande cuore per i piccoli pazienti del Regina Margherita

Un piccolo gesto può davvero fare una grande differenza.

Il Gruppo Gino, da sempre vicino alle iniziative solidali del territorio, ha avviato un importante progetto benefico in collaborazione con l’associazione Neuroland E.T.S., a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino.

L’obiettivo è raccogliere 50.000 euro destinati all’acquisto di una nuova telemetria per il reparto di Alta Intensità Chirurgica, dove vengono accolti i bambini dopo interventi complessi e di chirurgia maggiore.

Un progetto concreto per la sicurezza dei piccoli pazienti

La nuova telemetria consentirà di monitorare costantemente e in modo centralizzato i parametri vitali dei pazienti, migliorando la sicurezza e la qualità delle cure.

Oggi i monitor multi-parametrici in uso risultano insufficienti e tecnologicamente superati: un sistema di nuova generazione permetterà invece un controllo più efficiente e tempestivo, supportando il personale sanitario nella gestione dei casi più complessi.

“Investire in questa tecnologia significa offrire ai piccoli pazienti un’assistenza più efficace, tempestiva e sicura”, sottolineano da Neuroland, associazione nata proprio per sostenere la ricerca e il miglioramento delle cure all’interno del Regina Margherita.

Un invito a unirsi al progetto

“Siamo convinti che le aziende possano essere motore di solidarietà e cambiamento”, afferma Alessandro Gino, General Manager del Gruppo Gino. “Con Neuroland vogliamo trasformare la passione per i motori in un aiuto concreto per chi ogni giorno combatte una sfida più grande.”

Scopri l’iniziativa -> https://gruppogino.ginospa.com/it-it/gen-donazioni-gruppogino-neuroland