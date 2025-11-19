Vea Lipogel per proteggere la pelle nei periodi freddi

Con l’avvicinarsi della stagione fredda, la pelle è esposta a stress particolari: freddo, vento, riscaldamento domestico e ambienti chiusi, che contribuiscono a una perdita di umidità cutanea e al danneggiamento della barriera lipidica. In parole semplici, tutto questo porta la pelle a screpolarsi più facilmente e a perdere elasticità.

Poi, quando la pelle diventa secca, è comune notare anche arrossamenti, soprattutto nelle zone più esposte come viso e mani. Questo rossore è in realtà una risposta naturale del corpo: con il freddo, i vasi sanguigni superficiali si restringono per limitare la dispersione di calore e proteggere gli organi interni. Quando poi ci si riscalda, i vasi si dilatano di nuovo per ristabilire il normale flusso sanguigno, e questo rapido cambiamento può causare arrossamento e una sensazione di pizzicore o calore.

Tra gli alleati per l’arrivo di questa stagione e le sue conseguenze sulla pelle c’è il gel lenitivo Vea Lipogel, a base di olio VEA (vitamina E acetato puro), privo di acqua, conservanti, profumi e coloranti.

Scopriamo di più su questo prodotto e la protezione della pelle dal freddo!

Cosa rende Vea Lipogel perfetta per l’inverno

Le formulazioni ideali per l’inverno sono quelle ricche di componenti lipidiche e antiossidanti, capaci di creare un leggero film protettivo sulla pelle senza occluderla. Ecco perché Vea Lipogel risulta particolarmente utile nelle stagioni più fredde:

È una formula senza acqua, profumo e conservanti . Vea Lipogel è formulato esclusivamente con vitamina E pura in forma lipofila e q uesta caratteristica lo rende particolarmente indicato nei mesi freddi , quando la pelle tende a disidratarsi e a diventare più sensibile. Infatti, le creme che contengono acqua, se non contengono altri ingredienti che trattengono l’umidità , possono favorire la disidratazione per evaporazione in ambienti secchi o riscaldati. Al contrario, una formula come quella di Vea Lipogel crea un film protettivo lipidico che mantiene l’idratazione cutanea e previene screpolature e rossori.

Azione lipidizzante e protettiva. Durante l'inverno, la pelle ha bisogno di più lipidi , cioè sostanze affini a quelle naturalmente presenti nel film idrolipidico cutaneo, che in questa stagione diminuiscono e causano perdita di acqua nella pelle.

La base oleosa del Vea Lipogel, essendo chimicamente affine ai lipidi cutanei , si integra temporaneamente a questo film, ripristinando la funzione di barriera e riducendo la perdita d’acqua transepidermica. Questo film protettivo che si crea è particolarmente efficace perché limita l’evaporazione dell’acqua e riduce la penetrazione degli agenti esterni.

Azione antiossidante. Oltre alla sua azione emolliente, la vitamina E contenuta in Vea Lipogel è un antiossidante naturale, in grado di contrastare i radicali liberi prodotti da freddo, smog e fumo. Contrastandoli, la vitamina E preserva l'integrità delle cellule della pelle e ne stimola il turnover naturale, contribuendo a un aspetto più uniforme e sano anche nelle stagioni fredde.

Come usare Vea Lipogel in inverno

Durante la stagione fredda, la costanza nell’applicazione dei trattamenti è fondamentale per mantenere la pelle morbida e protetta. Vea Lipogel può essere facilmente inserito nella routine quotidiana, offrendo una barriera efficace contro gli agenti esterni.

Ecco come utilizzarlo al meglio:

Applica Vea Lipogel almeno due volte al giorno (o più spesso se necessario), al mattino e alla sera, sulle zone esposte al freddo o al vento o che tendono alla secchezza.

Dopo la doccia o il lavaggio , quando la pelle è ancora leggermente umida, applicalo per chiudere l’idratazione. In inverno questa routine aiuta a contrastare la perdita d’acqua imposta da termosifoni e clima secco.

Se sei all'aperto con vento freddo o al chiuso in ambienti molto riscaldati, considera l'applicazione anche durante la giornata: una leggera protezione aggiuntiva può fare la differenza.

Vea Lipogel per cicatrici e pelli sensibili

Vea Lipogel non si limita ad agire solo come protezione quotidiana della pelle nei mesi freddi, ma è anche indicato per il trattamento di cicatrici di qualsiasi origine (chirurgiche, da trauma, da ustioni, da acne o smagliature) e di zone cutanee particolarmente delicate o soggette a stress.

La formulazione, priva di acqua, conservanti, profumi e coloranti, è pensata proprio per minimizzare rischi di allergia o irritazione, fattore cruciale quando la cute è compromessa o in fase di rigenerazione. L’azione emolliente e protettiva dei suoi componenti, invece, aiuta a rendere le cicatrici più morbide e lisce. Infine, essendo non comedogeno, è adatto anche su zone dove la pelle è sottile o più sensibile, senza rischiare l’occlusione dei pori o aggravamento dell’irritazione.

Per ottenere buoni risultati è consigliata la seguente modalità di applicazione:

Prima di un intervento (chirurgia programmata): iniziare l’applicazione 3 volte al giorno 15 giorni prima dell’intervento per ottimizzare l’idratazione della sede che sarà incisa.

Dopo l'intervento : proseguire con 2 applicazioni al giorno per almeno 1 mese.

Su cicatrici vecchie o nuove di qualsiasi origine: applicare almeno 2 volte al giorno per 2-6 mesi, dopo che la ferita è chiusa (non usare su ferite aperte).

Grazie a questa doppia funzione, protezione invernale e supporto rigenerativo delle aree compromesse, Vea Lipogel diventa una scelta versatile e valida per chi desidera non solo difendere la pelle dal freddo, ma anche curarla in aree delicate o in ripresa.

Altri consigli per proteggere la pelle dal freddo

Abbiamo visto come creme e trattamenti ricchi in lipidi e antiossidanti, come Vea Lipogel, possano offrire un supporto importante per difendere la pelle durante i mesi freddi. Tuttavia, ci sono anche piccole azioni quotidiane che possono potenziare l’efficacia di questi prodotti e contribuire a mantenere la pelle sana, elastica e protetta più a lungo. Vediamoli insieme:

Usa acqua tiepida: l’acqua molto calda può danneggiare il film idrolipidico cutaneo, compromettendone la barriera e favorendo, così, la disidratazione.

Mantieni la giusta umidità negli ambienti chiusi: i l riscaldamento domestico tende a seccare l'aria e, di conseguenza, la pelle. Utilizzare un umidificatore o aerare regolarmente gli ambienti aiuta a ridurre la perdita d'acqua cutanea.

Non dimenticare la protezione solare: a nche in inverno i raggi UVA e UVB sono presenti e possono contribuire all'invecchiamento cutaneo. Applicare una crema con filtro solare, soprattutto sul viso, è sempre una buona abitudine.

Proteggi mani, labbra e viso: s ono le zone più esposte e sensibili; indossa guanti e sciarpe e applica regolarmente prodotti nutrienti o balsami protettivi.

Cura anche l'idratazione interna: bere acqua a sufficienza e seguire una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura, contribuisce a mantenere la pelle più elastica e nutrita dall'interno.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne