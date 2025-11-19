Savigliano: "Nel tempo di una Madeleine" al teatro Milanollo

«Sapori, letture, narrazioni per ritrovarsi». Si intitola “Nel tempo di una Madeleine” l'appuntamento di novembre di "SaLe – Savigliano Legge", il festival permanente della lettura promosso dall'Assessorato alla Cultura e realizzato dalla Biblioteca civica “L. Bàccolo” in collaborazione con l'associazione "Il Salotto".

L'evento è in programma per giovedì 20, alle 21, presso il ridotto del teatro Milanollo, e vedrà la partecipazione della psicoterapeuta Elena Tesio.

Spiegano gli organizzatori: «Una pagina letta, un profumo improvviso, un piatto preparato: sono tutti strumenti per raccontarsi e per incontrare parti di sé che spesso restano silenziose. In questo incontro, a partire da una selezione di testi letterari che parlano di cucina, memoria e identità, esploreremo come il cibo possa diventare una narrazione sensibile del sé».

L'ingresso, libero e senza prenotazioni, è aperto a tutti. Come in ogni appuntamento, vi sarà un momento conviviale a cura del Caffè Intervallo.