Fossano in lutto per la scomparsa di Alberto Silvestro: fatale per l’uomo una caduta durante un trekking solidale in Marocco

Se n’è andato mentre era intento alla pratica di una delle sue passioni, trasmessa con la stessa genuinità al figlio Andrea. Alberto Silvestro, 66 anni, saluzzese residente da tempo a Fossano, è scomparso nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 19 novembre, mentre si trovava lungo i sentieri del trekking solidale organizzato in Marocco dal Cip - Cinema inclusione Partecipazione, nel corso di una manifestazione sportivo-benefica che si sarebbe dovuta concludere oggi, 20 novembre.

Stando alle prime informazioni che giungono dal Paese maghrebino, all’uomo sarebbe stata fatale una scivolata in un tratto reso scivoloso dalla presenza di neve e ghiaccio. Cadendo, l’uomo avrebbe battuto violentemente il capo.

Alberto, persona riservata ma di cuore, sempre attento alle cause sociali, era in compagnia proprio del figlio 33enne Andrea, educatore molto conosciuto nella città degli Acaja e vicepresidente della sezione fossanese dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, col quale stava condividendo l’esperienza nel Paese africano.

L’Anpi Fossano è tra le prime realtà locali ad aver manifestato vicinanza al proprio giovane vicepresidente: “Care e cari, con profonda tristezza e dolore abbiamo ricevuto la notizia che Alberto Silvestro, papà di Andrea, è mancato in un tragico incidente. Lo ringraziamo per non aver mai fatto mancare ad Anpi, e a molte altre realtà del territorio, il suo impegno e disponibilità. Abbracciamo forte tutta la famiglia, Andrea in particolare”.

Da definire la data delle esequie, in attesa che la salma arrivare in Italia.

Ad Andrea, in passato collaboratore del nostro giornale, e ai suoi cari giunga il sentito abbraccio della nostra redazione in questa tragica circostanza.