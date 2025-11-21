Ad Alba un incontro pubblico sull’educazione finanziaria

Si terrà mercoledì 3 dicembre, alle ore 16.30, in Sala Riolfo – Cortile della Maddalena ad Alba, un incontro aperto a tutti sul tema Truffe e Raggiri Online -Strumenti Teorici e Pratici per Difendersi, organizzato da SPI CGIL, Associazione Volontariato Auser Alba Langhe e Roero e la Federconsumatori.

L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sull’educazione finanziaria e l’invito è quello di essere parte attiva dell’incontro, condividendo proprie esperienze e ponendo quesiti ai relatori.

Interverranno l’avvocato Gianni Puddu, esperto di diritto finanziario e componente Arbitrato Bancario Finanziario e la dottoressa Flavia Cavalero, psicologa esperta di comportamenti dei consumatori. I relatori chiariranno come riconoscere i prodotti finanziari più adatti alle proprie esigenze, come orientarsi tra le proposte dei servizi bancari e gli strumenti di pagamento elettronici, come proteggere i propri risparmi da potenziali frodi o eccessivi rischi e come gestire il bilancio familiare e la comprensione di prestiti, carte di credito e altre forme di credito.

Nel comunicato stampa diffuso dall’Associazione Volontariato Auser Alba Langhe e Roero si legge: “Negli ultimi anni il mondo bancario e postale è cambiato e se un tempo era possibile essere vittime di furti, raggiri e truffe oggi lo è ancora di più

La rivoluzione digitale ed il moltiplicarsi delle attività online dall'e-commerce alle relazioni con gli Istituti di Credito ed i servizi istituzionali rappresentano ulteriori difficoltà di gestione.

Il mondo dell'online è per i più un mondo misterioso, più o meno tutti impariamo a fare delle operazioni, ma non sappiamo come funzionino le macchine e gli apparecchi che utilizziamo. Spesso non capiamo nemmeno a cosa stiamo dando o negando il consenso, ma eseguiamo delle istruzioni che ci vengono impartite da operatori di cui ci fidiamo. Quindi ci troviamo ad essere più indifesi di fronte ad un mondo con maggiori pericoli a livello di truffe. Infatti oggi il panorama dei raggiri è decisamente esteso ed in continuo aumento ed ognuno è una potenziale vittima, indipendentemente dall'età, anche se è indubbio che ad una maggiore età corrisponde un aumento del rischio a causa di una maggiore vulnerabilità.

È importante e utile offrire ai cittadini uno spazio di confronto su questi temi. Lo scopo dell'iniziativa è di offrire strumenti teorici e pratici per essere in grado di affrontare problemi sempre più evidenti. È anche possibile che noi stessi commettiamo degli errori: smarrimento carta di credito o bancomat, mancanza di protezione dei nostri dati personali, acquisto prodotti non sicuri e rischiosi.

In questi casi, oltre al danno economico, molto spesso se ne subisce uno altrettanto grave e riguarda un disagio, se non proprio un disturbo di tipo psicologico. La delusione provata, unita alla vergogna e al sentimento d’impotenza, può sfociare in perdita di autostima e in depressione che è una vera e propria condizione da non sottovalutare”.