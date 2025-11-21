Alba festeggia Benito Sartoris e a suor Maria Rosa Turrà che hanno compiuto 103 anni

Con i loro 103 anni Benito Sartoris e suor Maria Rosa Turrà, entrambi nati nel novembre del 1922, sono i due albesi più anziani.

Martedì 18 novembre il sindaco di Alba Alberto Gatto ha incontrato il signor Benito Sartoris che ha compiuto 103 anni il 16 novembre. Il signor Sartoris ha ricevuto il primo cittadino insieme alla figlia Annalisa, nella casa dove vive ancora da solo, coadiuvato da una signora che lo aiuta nelle faccende domestiche.

Nato il 16 novembre del 1922, Benito Sartoris ha studiato alla Scuola Enologica di Alba. Dopo il diploma ha lavorato sempre come direttore tecnico enologo nella ditta Cora di Costigliole d’Asti. In pensione dagli anni ’80, ha iniziato ad appassionarsi di computer e nuove tecnologie che conosce benissimo al punto da utilizzare molto bene il pc per diverse cose e il cellulare per tenersi in contatto con i nipoti attraverso i social. Sposatosi nel 1954 con Angela Bertinotti, è vedovo da undici anni. Legge due o tre quotidiani al giorno, è un grande appassionato di letteratura e musica. Da giovane suonava il violino.

Nella stessa giornata, il sindaco ha fatto visita anche a suor Maria Rosa Turrà, religiosa della Pia Società delle Figlie di San Paolo, residente nel convento di corso Piave accanto alla chiesa del Divin Maestro.

Nata il 18 novembre 1922 ad Amantea (Cosenza), suor Maria Rosa è entrata nel 1940 nella comunità paolina di Catanzaro e, nel 1943, è stata trasferita ad Alba. Qui ha vissuto gli anni della formazione e del Noviziato durante la guerra. Nel dopoguerra ha proseguito l’apostolato nelle comunità di La Spezia, svolgendo attività di evangelizzazione porta a porta e lavori comunitari, tra cui quello in sartoria. Tra gli ultimi luoghi di servizio c’è stata anche la città di Treviso dove è diventata membro effettivo del coro della Cattedrale.

Il sindaco Alberto Gatto: “È stato un onore portare personalmente gli auguri della città al signor Benito Sartoris e a suor Maria Rosa Turrà, due figure che rappresentano una memoria preziosa per Alba. Le loro storie, così diverse ma accomunate da impegno, curiosità e profonda umanità, sono un patrimonio che arricchisce tutta la nostra comunità. A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione per l’esempio di vita che continuano a offrirci e l’augurio sincero di vivere serenamente questo traguardo straordinario”.