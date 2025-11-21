Elezioni Rsu all'Alstom Savigliano, a Fim Cisl vanno 7 rappresentanti su 12

Risultato storico alle elezioni RSU di Alstom Savigliano, la più grande azienda metalmeccanica della provincia di Cuneo. La FIM CISL ottiene la maggioranza assoluta, eleggendo 7 RSU su 12 e 3 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) su 6.

«In Alstom è stato premiato il nostro modo di lavorare: l’onestà, la serietà e la trasparenza della FIM CISL e dei suoi candidati» dichiara Roberto Lepori, segretario generale FIM CISL Cuneo. «Il voto dei lavoratori rispecchia il nostro impegno quotidiano, il nostro approccio serio, partecipativo, mai demagogico e mai schierato a prescindere. Questo straordinario risultato ci responsabilizza ulteriormente e ci spinge a proseguire con ancora più determinazione.»

La FIM CISL sottolinea inoltre la forte vicinanza della Ust Cisl Cuneo, che ha affiancato e sostenuto costantemente la categoria, confermando un percorso comune fondato su rappresentanza responsabile, partecipazione e dialogo con i lavoratori.

La FIM CISL esprime un sincero ringraziamento alla commissione elettorale e ai candidati e agli RSU eletti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante tutto il percorso elettorale.

Anche il segretario generale della Cisl Cuneo, Enrico Solavagione ha espresso i suoi complimenti: “Un fortissimo abbraccio all’amico Roberto e alla sua segreteria, ai delegati Alstom. Il gioco di squadra, la compattezza che Roberto ha saputo costruire in federazione rispecchiano in modo assoluto la linea della Confederazione e della Cisl Cuneo. In questi anni difficili abbiamo saputo tutti quanti rimanere in un’unica direzione, la direzione del pragmatismo, dell’autonomia, della libertà di pensiero, della verità detta sempre ai lavoratori. Il risultato storico della Fim Cuneo rientra in quest’alveo. Il 13 dicembre tutti a Roma per il cammino della responsabilità, questo ci viene chiesto dalle persone, dalle lavoratrici, dai lavoratori, dalle pensionate e dai pensionati. Non è più tempo di contrapposizioni novecentesche, di posizioni pregiudiziali, è il tempo dell’assunzione di responsabilità”.