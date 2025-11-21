Alba, Fratelli d'Italia: "Il Generale Govone ignorato dall’amministrazione comunale"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Il circolo albese di Fratelli d’Italia aveva proposto al sindaco di organizzare, in occasione del bicentenario della nascita del generale Giuseppe Govone, un convegno pubblico con istituzioni civili, militari, università e scuole, per approfondire la sua figura e riflettere sui conflitti moderni e sul tema della pace.

La proposta è stata ignorata dall’amministrazione comunale, che non ha dato alcun riscontro alla lettera e ha così perso l’occasione di celebrare in modo costruttivo e attuale la figura del generale Govone.

Il circolo albese commenta: “Siamo stupiti di questo atteggiamento arrogante. L’amministrazione pochi anni fa auspicava un confronto sulle tematiche legate al generale Govone. Evidentemente si trattava di una posizione puramente propagandistica, finalizzata ad acquisire un po’ di consenso in un momento in cui la città si confrontava sulla migliore collocazione della statua a seguito del rifacimento di piazza Michel Ferrero. Oggi le medesime persone governano a città e si dimostrano incapaci non solo di assumere una posizione rispetto a un momento celebrativo dedicato al generale Govone, ma anche di ricordarne degnamente la figura, dimenticata o – ancora peggio – volutamente ignorata.

Il nostro circolo, in assenza di un momento pubblico organizzato dall’amministrazione comunale, ha deciso comunque di recarsi presso la statua e di ricordare la ricorrenza dei 200 anni dalla nascita del generale Govone, deponendo un mazzo di fiori insieme con il gruppo giovanile di Gioventù Nazionale.

Fratelli d’Italia Alba

Gioventù Nazionale Alba