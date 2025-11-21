Intervento della Provincia per la gestione del traffico pesante al Colle della Maddalena

Anas ha comunicato che è stato istituito il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli in entrambe le direzioni di marcia a tempo indeterminato, sulla SS 21 del Colle della Maddalena. Il tratto interessato è quello compreso tra Argentera (Km 53+330) e il confine di Stato (Km 59+708).

La chiusura fa seguito al provvedimento adottato dall’autorità francese, che ha bloccato la RD 900 a causa di un mezzo pesante intraversato sulla carreggiata.

La Provincia di Cuneo, con il personale del proprio Corpo di Polizia Locale, sta operando a supporto delle altre Forze dell’Ordine presso la rotonda di innesto della S.P. 23 in Corso Mazzini a Borgo San Dalmazzo.

Due pattuglie provinciali si alterneranno a partire dalle ore 11 alle 18 circa, bloccando i mezzi pesanti che intendono dirigersi verso il Colle della Maddalena.

Si ricorda che la Provincia di Cuneo ha già attivato il piano operativo invernale, contattando le imprese incaricate del servizio di sgombero neve e spargimento di sale sulle strade provinciali, con l’obiettivo di garantire la massima percorribilità e sicurezza lungo i principali assi di collegamento del territorio.

La Provincia continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione meteorologica e aggiornerà i cittadini in caso di ulteriori sviluppi.