Gli studenti delle superiori della Granda alla scoperta del mondo produttivo cuneese grazie al Pmi Day

Per il sedicesimo anno consecutivo, la Piccola Industria di Confindustria nazionale ha lanciato il Pmi Day, un progetto che ha coinvolto oltre 1.300 imprese, 750 scuole e circa 50.000 ragazzi. A livello provinciale, tra il 10 e il 20 novembre, più di 800 studenti provenienti da dieci istituti superiori della Granda (il “Cigna Baruffi” di Mondovì; il “Denina Pellico” di Saluzzo; il “Luigi Einaudi” di Alba; il “G. Vallauri” di Fossano; l’Apro di Alba; il “Bonelli” di Cuneo; il “Delpozzo” di Cuneo; l’“Arimondi-Eula” di Savigliano; il “P. Gallizio” di Alba e il “Bianchi Virginio” di Cuneo) sono potuti entrare in contatto con piccole e medie imprese del territorio, partecipando a un programma variegato e ricco di appuntamenti.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di creare un ponte tra scuola e impresa, offrendo ai ragazzi la possibilità di osservare da vicino come funziona il mondo produttivo, di comprendere l’importanza delle attività manifatturiere e di scoprire quali prospettive professionali esso possa offrire, sottolineando al contempo il ruolo delle aziende nel contribuire al benessere della comunità.

In questa edizione, diverse realtà associate a Confindustria Cuneo hanno accolto gli studenti nelle proprie sedi, permettendo loro di visitare reparti produttivi, laboratori di ricerca, uffici e impianti di lavorazione.

Sono ben ventisette le aziende del tessuto provinciale che hanno partecipato quest’anno: Bressano Mobili Srl di Villanova Mondovì; Costrade Srl di Saluzzo; eViso Spa di Saluzzo; Gemini Project Srl di Bra; Giordano&C di Boves; Tosa Spa di Santo Stefano Belbo; Vincenti Officine Srl di Revello; Castim 2000 Srl di Vezza d’Alba; Banco di Credito Azzoaglio Spa di Ceva; Borgna Vetri Srl di Cervasca; Geocap Srl di Caramagna Piemonte; Ferwood Spa di Bra; Barberis Spa Società Benefit di Alba; Almec Spa di Dogliani; Banca di Caraglio-Credito Cooperativo di Caraglio; Sistemi Cuneo Srl di Cuneo; Epf Elettrotecnica Srl di Carrù; Acsr Spa di Borgo San Dalmazzo; Groppo di Sommariva del Bosco; Nacos Marine Apss Srl di Diano d’Alba; Paneco Ambiente Srl di Borgo San Dalmazzo; Edisoft Srl di Cuneo; Tecno 3 Srl di Corneliano d’Alba; Tipolito Martini Srl di Borgo San Dalmazzo; Fim F.lli Villosio Sas di Costigliole Saluzzo; Ilma di Magliano Alpi; Swisslog Healthcare Italy Srl di Cuneo.

Un’iniziativa che piace, tanto agli studenti quanto al mondo delle imprese. Da un lato, infatti, gli studenti visitano le aziende per conoscere da vicino l’organizzazione, i processi produttivi e le persone che vi lavorano, talvolta ascoltando le testimonianze dirette dei giovani già inseriti in azienda. Dall’altro, gli imprenditori si raccontano agli studenti, condividendo la propria esperienza e illustrando cosa significhi fare impresa, con l’obiettivo di trasmettere valori, competenze e passione per il lavoro. Un momento particolarmente significativo, pensato per dare risalto a questi dieci giorni di visite, si è svolto in Sala Ferrero di Confindustria Cuneo, venerdì 14 novembre, durante il quale gli studenti dell’Itc Bonelli e dell’Istituto Bianchi Virginio Donadio di Cuneo hanno partecipato a un talk formativo con testimonianze dirette di imprenditori locali.

I lavori sono stati aperti da Riccardo Preve, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Cuneo (in foto sotto), che ha rivolto ai giovani un invito alla curiosità e all’intraprendenza: "Siate curiosi, osservate, fate domande. Il futuro del lavoro richiederà non solo competenze tecniche, ma anche creatività, spirito critico, collaborazione e voglia di mettersi in gioco".

Durante l’incontro, cinque imprenditori hanno condiviso le proprie esperienze: Carlo Putetto, ceo di Carbonteam Srl; Alessia Caramello, responsabile amministrativa della Caramello Srl e vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo; Oscar Parola, founder di Ambiente Servizi Srl; Valentina Rossini, ceo di Rossini Ascensori Srl Società Benefit; e Alberto Milanesio, direttore generale e socio di Libellula Srl. Tutti gli interventi hanno toccato temi come l’importanza del capitale umano, le nuove competenze richieste dalle imprese e il ruolo fondamentale della “testa”, del cuore e della passione delle persone per raggiungere gli obiettivi professionali.

L’evento in Sala Ferrero è stato impreziosito da collegamenti esterni con due realtà del territorio: la Banca di Caraglio e Epf Elettrotecnica, che hanno offerto ulteriori approfondimenti sul ruolo strategico delle imprese nel tessuto economico e sociale locale.