Donate nuove uniformi e una borsa medica alla Protezione Civile di Cossano Belbo

La tradizionale cena sociale della Protezione Civile di Cossano Belbo, svoltasi sabato scorso, ha registrato una grande partecipazione: polenta e spezzatino hanno riunito la comunità in un momento di convivialità e sostegno al gruppo locale.

Nel corso della serata è stata consegnata una nuova borsa medica, fondamentale per il primo soccorso e per l’affiancamento agli operatori del 112.

La donazione è stata possibile grazie allo Studio Scapolan di Creso Scapolan, consulente ADR e pratiche auto, da anni promotore di corsi formativi per la popolazione, e alla farmacia Farmacossano del dottor Luca Berardi.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche al Mulino Marino, che ha donato alla Protezione Civile le nuove uniformi.

Molto partecipata la lotteria finale, con numerosi premi e una batteria di pentole come primo premio, offerta da Teresa Martini, nominata per l’occasione madrina della serata.

Dall’amministrazione comunale il commento e i ringraziamenti: “Cogliamo l’occasione per ringraziare il gruppo della Protezione Civile per il prezioso lavoro svolto durante l’anno, dal costante supporto durante le manifestazioni del territorio, alle operazioni di contenimento vegetazione, alla sorveglianza durante le emergenze, nonché all'attività di ricerca di una persona avvenuta in primavera”.