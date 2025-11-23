È Kevin Cristino è l'atleta dell'anno dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Bra.

Con un palmares di risultati che spaziano da titoli italiani, europei ai mondiali nella disciplina del "motociclismo" è il braidese il "talento azzuro", a soli 22 anni, evidenzia doti sportive davvero eccezionali.

In una serata partecipata trascorsa in allegria è l'UNVS ha assegnato al giovane biker la prestigiosa benemerenza a significare un percorso dove impegno, fatica e determinazione sono le caratteristiche espresse con fair play e sano ed autentico agonismo.

L'incontro conviviale, che si è tenuto lo scorso venerdì 21 novembre, ha portato a vivere anche momenti a tratti emotivamente intensi con l'assegnazione "alla memoria" a Lorenzo Bastino del Distintivo d'Onore, un riconoscimento consegnato dalle mani del già Segretario Generale UNVS, oggi responsabile della comunicazione dell'Unione Nazionale Prando Prandi, al figlio Erik unitamente alla compagna di vita Graziella nel ricordo di un'uomo di altri tempi, un'autentica risorsa per l'UNVS braidese sempre espressa con disponibilità e presenza utile occasione per assolvere alla mission associativa di affiancamento ai giovani ed alla diversa abilità.

Una sorpresa "fuori programma", fortemente voluta dal Consiglio Direttivo della "Angiolina Costantino UNVS Bra, in particolare dal Comitato di Presidenza (Gandino, Somaglia, Ballocco, Sibona e Provera) l'assegnazione esclusiva del "Veterano nel sociale" ad "Un amico che trasforma l'impegno sociale in gesti concreti" a Gianfranco Vergnano, fondatore dell'Unione sulla città della Zizzola il 10 Giugno 2006 a significare il tanto lavoro profuso a favore della comunità in particolare all'ambito per la donazione di organi, tessuti e cellule in seno ad AIDO.

Vergnano, già Presidente Onorario ed Emerito dell'UNVS Sezione di Bra, ha poi voluto condividere il "premio" con Armando Verrua riferimento dirigente AVIS e Tomaso Allocco a capo della FIDAS braidese realtà di riferimento nella raccolta di sangue e derivati.

Ciliegina sulla torta la presenza in sala della Fondazione Matilde Lorenzi vista la presenza di "papà Adolfo" che ha portato un messaggio forte e chiaro legato alla sicurezza nella pratica dello sport anche in un contesto di mero allenamento.

Parole profonde quelle espresse dal Presidente Gandino a ricordo della sciatrice scomparsa il 24 Ottobre 2024 che a nome dell'Unione di Bra ha voluto darne ricordo consegnando a Lorenzi un "gesto simbolico" a supporto e per i fini della Fondazione per sottolineare l'importanza della prevenzione a tutela della vita.

Alla serata degli auguri hanno significato il dinamismo e l'indubbia attività profusa a favore dei giovani dalla squadra dei Veterani dello Sport braidesi Paolo Barbero storico dirigente del CONI Cuneo, Marco Sgarbi Delegato la Consulta UNVS Piemonte e Valle d'Aosta e Marita Giubergia MIM Cuneo.

Significativo l'intervento di Giancarlo Scarzello che ha carpito l'attenzione dei presenti raccontando i "Suoi" tanti "42.195" percorsi sulle strade delle più prestigiose maratone del mondo, tra le tante quella di Boston tagliando il traguardo indossando il "naso rosso" dei clow di corsia vista l'appartenza ai "VIP Alba-Bra".

Con l'occasione è stato presentato ufficialmente il nuovo logo che sul 2026 darà evidenza al ventennale di fondazione UNVS. Al rappresentante dell'amministrazione comunale braidese Ettore Sanino, dalle origini nella squadra dei Veterani dello Sport la consegna della nuovissima divisa che regalerà all'UNVS Sezione di Bra una nuova e rinnovata immagine.