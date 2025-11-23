Stop all'erogazione dell'acqua dalle 20 di domani in numerose vie di Cuneo

LUNEDI’ 24 NOVEMBRE (24/11/2025), a partire dalle ore 20:00 e sino alle ore 6:00 presunte di MARTEDI’ 25 NOVEMBRE 2025 (25/11/2025), CO.GE.S.I. scrl ed ACDA spa effettueranno lavori di realizzazione opere edili ed idrauliche finalizzate all’installazione dei misuratori e delle apparecchiature idrauliche nell’ambito del “PNRR-M2C4-I4.2_231– Acquedotto 4.0: Innovazione e riduzione delle perdite della rete idrica Cuneese” a servizio del Comune di Cuneo.

Si comunica che sarà sospeso il servizio idrico nelle seguenti zone:

Via Negrelli dal civico 20 (incluso) fino a viale Angeli;

Viale Angeli civici pari dal 6 al 46 (esclusi 38-40), dal 42 al 46 dal 60 al 64, dal civico 13 al 43 (numeri dispari);

Via Tetto Cavallo;

Via Porta Mondovì nel tratto da via Tetto Cavallo fino al campo Freedom (incluso);

Area compresa tra le vie Bersezio-Benvenuto Revelli-Corso Santarosa e viale Angeli;

Tutta l’area compresa tra corso Brunet (lato verso piazza Galimberti, civici dispari), Corso Nizza (da corso Brunet fino a piazza Galimberti lato numeri civici dispari), via Emanuele Filiberto (ambo i lati) e viale Angeli;

Via Lelio della Torre;

Corso Secondo Solaro;

Via Luigi Parola.

Nelle vie immediatamente adiacenti potrebbero verificarsi delle variazioni di pressione.