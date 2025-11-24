 / Eventi

Cuneo, la lotta partigiana di Rom e Sinti: incontro con Chiara Nencioni

L'evento, in programma il 25 novembre, si svolgerà al CDT

Amilcare Debar, detto “Taro”, partigiano sinto

Si parlerà della partecipazione di Rom e Sinti alla Resistenza italiana nell’incontro con Chiara Nencioni, autrice del libro Vittoriosi al fin liberi siam, previsto per le 18 di martedì 25 novembre nella Sala del CDT di Cuneo.

Le storie avvincenti e coinvolgenti che il libro inserisce in una documentata cornice storica, fanno riemergere il contributo spesso dimenticato di Rom e Sinti alla liberazione del nostro Paese.

Tra i protagonisti c’è anche il cuneese Amilcare Debar, detto “Taro”, partigiano sinto molto noto in città, premiato personalmente da Sandro Pertini e rappresentante del popolo Romanì all’ONU.

Ingresso libero, fino a esaurimento posti.

Info: 349.1934153

