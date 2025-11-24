Saluzzo, minoranza agguerrita: in consiglio comunale interpellanze anche su cani e colombi per il decoro cittadino

Sono sei le interrogazioni e interpellanze presentate dalla minoranza consigliare di Saluzzo, più un ordine del giorno, in vista dell’incontro dell’assemblea cittadina previsto per mercoledì 26 novembre.

"Dalla richiesta di informazioni sul bio metano di Roata Eandi, su cui parrebbe essere sceso il silenzio, tuona l'opposizione, ai parcheggi per i diversamente abili, passando per il bar Foro boario - di proprietà comunale e chiuso da tempo - sino a via Bodoni, poco illuminata e poco sicura per pedoni e attività commerciali".

Due interpellanze invece, avranno ad oggetto gli animali: in particolare i cani e la loro non sempre facile gestione in contesto urbano (sono poco meno di 3 mila quelli censiti solo a Saluzzo). Infine si tornerà a parlare di colombi che, secondo i sei consiglieri Capitini, Conte, Damiano, Daniele, Giordana e Sanzonio, "a fronte dell’inerzia dell’amministrazione, continuerebbero ad arrecare un danno non solo a tanti immobili privati, ma anche all’immagine commerciale e al decoro della città".



L’ordine del giorno avrà invece invece ad oggetto la sicurezza stradale, a pochi giorni da un nuovo tragico fine settimana sulle strade della Granda.