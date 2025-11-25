“25 novembre non solo ricorrenza, ma appello all’azione”: da Fossano il messaggio per la “Giornata contro la violenza sulle donne”

Fossano non si è sottratta dakl proporre una riflessione in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”.

Lo ha fatto con due rappresentanti femminili dell’Amministrazione comunale: la vice sindaca, nella vita anche insegnante, Donatella Rattalino e il presidente del Consiglio Comunale, nonché avvocato, Simona Giaccardi.

“Come donna e come rappresentante delle istituzioni, oggi sento ancora più forte la responsabilità di usare la mia voce per tutte coloro che non riescono a far sentire la propria. La violenza contro le donne è una ferita aperta nel cuore della nostra società. – ha commentato la Rattalino - In questa giornata voglio ricordare le donne che non ci sono più, vittime di una violenza che avrebbe potuto e dovuto essere fermata”.

“Voglio essere accanto a quelle che ancora vivono nella paura, e a chi trova il coraggio di denunciare e ricominciare. – ha concluso - A tutte loro va il mio rispetto e il mio impegno personale e istituzionale.

Come istituzioni abbiamo il dovere di garantire protezione, ascolto e sostegno; di rafforzare i centri antiviolenza e le reti territoriali. 25 novembre non è solo una ricorrenza, ma un appello all'azione. Perché la libertà e la dignità di ogni donna sono un bene comune e imprescindibile”.

Così Simona Giaccardi: “Il 25 novembre ci ricorda quanto sia importante educare al rispetto per opinioni, abitudini, culture e generi diversi. Che nessuno si senta solo, mai, nemmeno chi porta ferite silenziose, provocate dal sopruso, dalla gelosia e dal possesso. Sono accanto ad ogni donna con rispetto e orgoglio per il coraggio che ci contraddistingue”.



