“Noi 4 You Cuneo” con la sua segretaria fossanese Simona Olivero a sostegno di tutte le donne e contro ogni violenza di genere

Nasce con una finalità ben precisa nel 2019 a Cuneo, come succursale all’omonima associazione fondata nel 2014 in Liguria a Bordighera. È l’associazione a difesa delle donne “Noi4You”, inizialmente come solo centro di ascolto e ora diventato anche centro antiviolenza e associazione di promozione sociale, che riconosce la segreteria nella fossanese Simona Olivero.

E mai come in questa giornata, 25 novembre, che celebra la lotta contro la violenza sulle donne, si inserisce al meglio questa realtà composta attualmente da una quindicina di volontarie di età compresa tra i 25 e i 50 anni, di cui 4 professioniste (due psicologhe-psicoterapeute e avvocatesse). Lo sportello di colloquio itinerante per eventuali necessità fa base al Centro Medico Lilium di Cuneo e di Fossano.

L’associazione è molto attiva sul territorio di Fossano e negli anni è intervenuta nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta la provincia, con incontri rivolti agli alunni e ai genitori sia sul tema della violenza di genere, sia sul tema del bullismo e del cyberbullismo.

Negli ultimi tempi, infatti, l’associazione “Noi4You Cuneo” ha collaborato con l'atelierista Francesca Reinaudo per portare nelle scuole un percorso di sensibilizzazione dedicato alla non-violenza, con un’attenzione particolare ai temi del bullismo, dei pregiudizi di genere e del rispetto reciproco.

Il progetto ha preso avvio dall’utilizzo di albi illustrati, scelti come strumenti efficaci per introdurre in modo accessibile e coinvolgente, ma anche incisivo e diretto, questioni complesse e capaci di stimolare riflessioni profonde e spontanee nei bambini e nei ragazzi.

Attraverso letture condivise, momenti di dialogo guidato e atelier artistici e manuali, gli alunni sono stati accompagnati in un percorso di esplorazione su di sé, sulle dinamiche di gruppo e sulla cura verso gli altri e verso i luoghi che abitano. L’approccio laboratoriale ha permesso loro di “mettere le mani” sui temi affrontati, sperimentando soluzioni creative e costruendo consapevolezza in maniera partecipata.

Il progetto si è ampliato anche al di fuori dell'ambiente scolastico. In collaborazione con la libreria Ubik è stata organizzata una serata aperta a genitori e insegnanti, dedicata alla presentazione di alcuni degli albi considerati strumenti efficaci e preziosi per parlare di non-violenza in famiglia e a scuola. Un momento di confronto e condivisione che ha evidenziato l’importanza di costruire comunità educanti attente e sensibili a questi aspetti fondamentali della crescita, e la responsabilità degli adulti nella scelta degli albi da proporre ai più piccoli.

Educazione affettiva significa questo: aiutare i bambini a riconoscere le emozioni e a regolarle, in un'ottica di rispetto di sé e dell'altro al fine di migliorare il proprio benessere nelle relazioni. Alcuni albi sono stati donati alle scuole dell'infanzia che hanno aderito al progetto per poter continuare il lavoro.

Due serate fuori sede, a Busca, sono state promosse dal gruppo “Un'altra Busca è possibile” e hanno coinvolto “Noi4you Cuneo” dove si è parlato di autostima a una folta platea. In particolare ci si è concentrati su quale relazione esiste tra donne ed autostima, tra pregiudizio di genere e autostima e come poterci lavorare a partire dallo stile comunicativo, con il fine ultimo di evitare prevaricazioni.

Infine, si è svolto un allenamento solidale presso la palestra Sunflower di Fossano sabato 22 novembre, che ha coinvolto una trentina di persone che hanno allenato il rispetto tra le persone, evidenziando in particolare, per questa giornata e non solo, la donna. Il ricavato verrà impiegato dall'associazione per sostenere I progetti promossi nelle scuole.