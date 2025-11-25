BASKET C MASCHILE / Cogal Savigliano, prova di forza con Biella: Lanieri battuti 92-78

Per la seconda volta in stagione la Cogal era chiamata a riprendere il passo dopo essere caduta in casa della capolista Cus Torino e questa volta davanti alle Pantere si presentava un altro avversario proveniente dalle parti alte della classifica, Teens Biella, desideroso di approfittare del ko biancorosso per confezionare il sorpasso. I ragazzi di coach Siclari sono stati però bravi a resettare subito e a giocare una partita solida che, dopo quasi trenta minuti di equilibrio, si è finalmente sbloccata in favore dei padroni di casa.

Prive di Abrate e con Bonatti uscito acciaccato dalla sfida torinese ma comunque a disposizione, le Pantere scendono in campo con un quintetto inedito con i tre titolari, Gioda, Romerio e Agbogan, accompagnati da Amateis e il giovane William Inglese. Tutto il primo tempo scorre sui binari dell’equilibrio ma vede principalmente gli ospiti al comando delle operazioni: i saviglianesi sono bravi a rimanere sempre a contatto e poco prima dell’intervallo riescono anche a mettere la testa avanti, seppur di misura. La sfida punto a punto continua fino a 3 minuti dalla fine del terzo periodo quando, in vantaggio per 56-58, Teens Biella si inceppa per quasi dieci minuti, riprendendo a macinare punti solamente una volta che i locali mettono a segno il +21. La reazione ospite riduce lo svantaggio ma ormai è troppo tardi.

"La partita è stata a lungo in equilibrio, ma quando l’inerzia ha girato a nostro favore siamo riusciti a realizzare il parziale decisivo, anche se poi loro hanno provato a rientrare nel finale – il punto di coach Siclari -. Loro hanno fatto tanta zona e noi in difesa siamo ancora un po’ altalenanti ma questa vittoria ha un grande peso per come è arrivata, anche guardando alla settimana di allenamenti, e credo che abbiamo fatto finalmente un passo in avanti sul piano del carattere".

Una sfida sulla carta più agevole quella che attende i saviglianesi domenica prossima: alle 18 è in programma la sfida al fanalino di coda Lettera 22 ad Ivrea.