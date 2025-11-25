Cherasco, Sebastiano Ramello presenta "Autostop attraverso l’Himalaya"

Domenica 30 novembre, alle ore 17, a Cherasco presso la Sala del Consiglio, durante l’evento “Maratona Libraria” verrà presentato Autostop attraverso l’Himalaya l’ultimo libro dello scrittore giramondo Sebastiano Ramello pubblicato dalla casa editrice torinese ECHOS Edizioni.

“Durante la presentazione, oltre raccontare qualche aneddoto di questo viaggio trasformato in un libro, verranno mostrate alcune immagini che testimoniano questa mia avventura himalayana” spiega l’autore.

“Il racconto affronta parte di un viaggio che vide l’autore per circa un anno e mezzo tra India e Nepal. Si snoda tra le carreggiate più alte del pianeta, percorse in autostop inseguendo una visione, e poi un sogno, avuti a Dharamsala presso la residenza del Dalai Lama. Il protagonista del sogno è sui padre, anche lui libero viaggiatore, che fin dalla tenera età lo ha iniziato all’autostop come modo libero di viaggiare.

A partire dall’Himalaya l’autore penetra negli angoli più remoti del Ladakh, sul confine con il Pakistan, e raggiunge le porte del ghiacciaio di Siachen, la linea di guerra più alta al mondo e poi parte dell’altopiano del Tibet. Nel racconto le esperienze del viaggio presente si intrecciano ai sogni dell’autore e ai ricordi delle sue avventure passate.

Ricordi, per esempio, di quando acquistò un dromedario e attraverso il deserto del Thar per oltre 650 km, di quando percorse parte dell’India a cavallo di una vecchia motocicletta, di quando visse in una caverna sulle sponde del fiume Gange con un santone indiano, riconosciuto dagli induisti la personificazione di un Dio o di quando in Nepal seguendo il movimento maoista si trovò al fianco del suo leader”, spiega la professoressa Gabriella Addivinola che sarà presente, insieme all’autore, domenica come relatrice.

Sebastiano Ramello oltre aver pubblicato Autostop attraverso l’Himalaya ha pubblicato in passato “La Maschera” un romanzo thriller/giallo internazionale ispirato a fatti di attualità per lo più avvenuti tra il 2017 e la fine del 2019 e “In viaggio con Maneki” una narrativa di viaggio in barca a vela nell’Oceano Atlantico, entrambi presentati nelle edizioni passate del Salone del Libro di Torino. Ingresso libero.

Prossime date di presentazione: Venerdì 12 dicembre 20:45 presso Istituto di Istruzione Superiore G.Vallauri di Fossano dove Ramello farà un incontro con gli alunni del serale.