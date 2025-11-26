Alba mette a bilancio 3 milioni di euro per realizzare la bretella tra il quartiere San Cassiano e la rotonda della Vigna

Un totale di 3,2 milioni di euro. A tanto ammonta la variazione – la nona – che il Comune di Alba si appresta ad apportare al proprio bilancio di previsione. Prima della sua ratifica da parte del Consiglio comunale in programma venerdì 28 novembre, con la seduta tenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre, la modifica è stata illustrata ai commissari della 3ª Commissione consiliare, insieme all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (Dup) e alle eventuali modifiche del Piano triennale delle Opere pubbliche e dei beni e servizi.

Contributi e spese correnti

L’assessore al Bilancio Luigi Garassino ha illustrato la componente in parte corrente, pari a 646mila euro. La voce maggiore è destinata a contributi verso soggetti terzi per iniziative di carattere turistico, culturale, sportivo e sociale. “Gran parte delle risorse — ha spiegato l’assessore — riguarda contributi e trasferimenti verso soggetti terzi. Tra questi rientrano, a titolo di esempio, contributi per il Rally Regione Piemonte, per i concerti di Collisioni e per iniziative nell’ambito di Alba dei Campioni, cui si aggiungono altri eventi che incidono sulla promozione e sul presidio sociale del territorio, inclusi significativi trasferimenti per il sistema educativo della prima infanzia e per il trasporto degli alunni con disabilità”. Tra le partite più rilevanti, va poi segnalata la cifra di 83mila euro per l’integrazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, a copertura del rischio legato alle entrate da recupero evasione e sanzioni stradali.

2,5 milioni dall’avanzo per l’asta viaria Gamba di Bosco

Molto più corposa la parte in conto capitale: 2 milioni e 556mila euro, ripartiti soprattutto sul progetto di nuova viabilità di Gamba di Bosco. Dopo gli atti approvati dal Consiglio comunale nei mesi di luglio e settembre, con questa variazione si completa il quadro finanziario dell’opera, il cui costo totale si aggira sui 2 milioni e 990mila euro. In larga misura, il finanziamento della nuova asta viaria sarà coperto da avanzo di amministrazione, per 2.5 milioni di euro, mentre i restanti 400mila euro provengono da storni su progetti già presenti, ma non ancora finanziati, nel Piano triennale delle opere. In particolare, gli storni riguardano 150mila euro destinati alla scuola dell’infanzia "Peter Pan", 150mila euro per la palestra della scuola media "Macrino" e altri 100mila euro per interventi di manutenzione sulla viabilità nelle frazioni.

Tali interventi, pur rinviati, non vengono espunti in modo definitivo: “Si tratta di opere di rilievo che troveranno collocazione nuovamente nel 2026”, ha assicurato Garassino, con conferma anche da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Fenocchio, che rileva: “In questi casi è una questione di priorità temporale”.

Una questione di competenza: è dibattito politico

Nel corso della discussione, il consigliere Emanuele Bolla ha chiesto che le modifiche al Piano Triennale delle Opere Pubbliche vengano discusse in 1ª Commissione, competente in materia di lavori pubblici. Ha espresso in modo netto la posizione del suo gruppo, di fronte al rischio di derubricare la questione a semplice scelta tecnica: “Per dimensione e natura, la modifica al Piano dovrebbe essere analizzata dalla 1ª Commissione, urbanistica e opere pubbliche, che andrebbe celermente convocata per informare i consiglieri con competenze specifiche in materia e permettere loro di lavorare sugli atti”. L’opportunità di un passaggio approfondito nella Commissione competente – richiesta che ha trovato il favore anche del consigliere Lorenzo Barbero – è un tema caldo e ricorrente: non è la prima volta che il gruppo di opposizione sceglie di sollecitare la maggioranza a un maggior coinvolgimento dei commissari, in particolare sulla discussa questione della variante Gamba di Bosco.

Garassino ha chiarito che l’attuale passaggio riguarda l’aspetto finanziario, di competenza della 3ª Commissione, quindi correttamente coinvolta, mentre l’analisi tecnico-operativa dell’opera potrà essere svolta a tempo debito in sede istruttoria nella 1ª Commissione: una distinzione procedurale accolta dai presenti come linea interpretativa dell’attuale fase amministrativa.

Il provvedimento approderà ora in Consiglio comunale, convocato per venerdì, dove la nona variazione – insieme agli altri punti all’ordine del giorno – sarà posta in votazione.

Alienazioni: chiarimento tecnico

Una nota ulteriore ha riguardato i 24.700 euro iscritti alla voce “Alienazioni”: come illustrato dai tecnici, si tratta di introiti legati alla trasformazione di diritti di superficie in diritti di proprietà su alloggi realizzati in passato con tale formula.

L'ultima seduta della Commissione ha offerto un quadro realistico e denso delle priorità su cui l’Amministrazione intende concentrare risorse e programmazione. Al netto delle divergenze sulla competenza, se ne trae senza dubbio la conferma della centralità strategica della viabilità e degli interventi strutturali per la città.