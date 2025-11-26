Nel centro di Saluzzo flash mob di scarpe rosse per il 25 novembre

Scarpe rosse, come simboli di sensibilizzazione antiviolenza, ieri martedì 25 novembre "Giornata Internazionale contro la violenza sulla donna" in centro a Saluzzo e in via Gualtieri.

Un suggestivo flash mob, partito da tre punti, centralizzato in piazza Vineis e in via Gualtieri, ha attraversato la città con grande partecipazione, organizzato dai commercianti di via Gualtieri con la collaborazione del Centro diurno Le Nuvole del Consorzio Monviso Solidale e dalle classi 5ªB e 5C di Scienze umane del liceo Soleri Bertoni.

Una manifestazione silenziosa per sensibilizzare la cittadinanza sulle situazioni di fragilità che possono interessare la vita delle donne, delle persone con disabilità, degli stranieri. Simbolo della manifestazione sono state le scarpe rosse che operatori e utenti hanno raccolto e colorato nei mesi passati, anche attraverso un incontro laboratoriale con le classi 4B e 4C del Soleri.

Alla manifestazione, erano presenti oltre i ragazzi e ragazze del centro diurno, l'associazione commercianti di via Gualtieri, educatori e utenti della cooperativa Armonia e del centro famiglie, associazione Penelope, cittadini per dire no alla violenza, in silenzio.

Le scarpe rosse di svariati modelli sono stati installati e rimasti tutto il giorno in via Gualtieri, via sempre molto partecipe alle ricorrenze del calendario e della solidarietà, creando un percorso, che senza discorsi, ma con simboli e la sensibilità di chi li ha portati, ha parlato ai passanti.

La manifestazione si è poi conclusa con una danza nel cortile della ex Caserma Musso su cui si affaccia il liceo saluzzese.