Lego in dono alla Pediatria di Cuneo grazie a Lilt

La LILT, Lega italiana per la lotta contro i tumori, di Cuneo ha donato alla Pediatria dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle una serie di giochi.

Sono tutte costruzioni Lego che l’azienda produttrice degli iconici mattoncini colorati ha fornito all’associazione che lavora per i malati di cancro dopo aver sponsorizzato la “Pigiama run”, storica corsa e camminata si solidarietà non competitiva organizzata dalla LILT.

Alla consegna erano presenti il Commissario dell’A.O. S. Croce e Carle, Livio Tranchida, e il presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Cuneo Enrico Collidà insieme a un gruppo di volontari.

I giochi sono stati affidati ad ABIO, associazione per il bambino in ospedale, che, insieme al personale del reparto, li utilizzerà per far giocare i bambini ricoverati e per donarli ai piccoli pazienti in occasione di esami particolari o di compleanni e ricorrenze festeggiate in ospedale.