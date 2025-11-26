 / Solidarietà

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Solidarietà | 26 novembre 2025, 12:42

Lego in dono alla Pediatria di Cuneo grazie a Lilt

Per i bimbi ricoverati che Abio utilizzerà per le attività in reparto e per le occasioni speciali

La LILT, Lega italiana per la lotta contro i tumori, di Cuneo ha donato alla Pediatria dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle una serie di giochi. 

Sono tutte costruzioni Lego che l’azienda produttrice degli iconici mattoncini colorati ha fornito all’associazione che lavora per i malati di cancro dopo aver sponsorizzato la “Pigiama run”, storica corsa e camminata si solidarietà non competitiva organizzata dalla LILT. 

Alla consegna erano presenti il Commissario dell’A.O. S. Croce e Carle, Livio Tranchida, e il presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Cuneo Enrico Collidà insieme a un gruppo di volontari. 

I giochi sono stati affidati ad ABIO, associazione per il bambino in ospedale, che, insieme al personale del reparto, li utilizzerà per far giocare i bambini ricoverati e per donarli ai piccoli pazienti in occasione di esami particolari o di compleanni e ricorrenze festeggiate in ospedale.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium