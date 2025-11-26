Padel Club Bra, successi a raffica: dai baby campioni alla Winter Cup

Bella soddisfazione per i giovani campioni della racchetta allenati presso la struttura del Padel Club Bra di via Senator Sartori dai maestri Moser e Musso. Un gruppo di allievi braidesi ha infatti preso parte al raduno provinciale federale Under andato in scena a Villanova Mondovì. Il Padel Club Bra è sceso in campo con cinque Under 10 (Filardo, Montà, Gambetta, Astegiano, Gandino) e un Under 13 (Cravero), nel segno del divertimento e della condivisione. Una giornata utile a maturare preziosa esperienza sui campi.

Ottima prestazione nella Winter Cup maschile per la squadra del Granda Marchi del capitano Paolo Iannacone. I ragazzi braidesi superano il Gpadel Fossano 2-0 (Armando Beltramo/Antonio Gallo vincono 7-5 6-0; Damiano Pira/Admirjan Qafalia vincono 7-5 6-1). Grazie a questa vittoria il Granda Marchi, una delle molte squadre del Padel Club Bra impegnate nel campionato TPRA, sale al secondo posto in classifica nel proprio girone, a un punto dalla prima ma con una partita in meno, dopo aver pareggiato nel turno d'esordio contro Villanova Mondovì.

Tre i match disputati negli ultimi giorni per le formazioni "miste" del Padel Club Bra del presidente Filippo Bonfante, impegnate nella Winter Cup TPRA. Il Padel Bra si impone 2-0 sul Carmapadel 5: Luca Isoardi/Silvia Ravina vincono 6-2 6-0, Michela Mattalia/Mattia Raucci si confermano sugli scudi in due set, 6-3 6-2. La squadra braidese con 2 vittorie ed un pareggio conclude il proprio girone in vetta alla classifica, in attesa di avere la conferma della presenza nel Girone Gold (gli albesi dell'Area Padel devono ancora completare il proprio cammino e hanno pareggiato proprio con il Padel Bra).

Doppio impegno per l'Equipo Bra, che supera 2-0 il Carmapadel Vision 4. Claudio Filippi e Sara Murialdo vincono 7-5 6-2, successo anche di Roberto Garesio e Nicoletta Gerbaldo dopo una bella battaglia conclusa al super tiebreak 6-1, 6-7, 10-6. L'Equipo Bra conferma l'ottimo stato di forma anche contro il Carmapadel 1, battuto 2-0. Ferrero e Moschella vincono 6-4, 6-4 contro Bragagnolo-Parisi, Balboni-Filippi dominano 6-2, 6-2 contro Vartuli-Cagliero. Classifica finale in definizione anche per quel che concerne questo team, che comunque veleggia ai vertici del raggruppamento.