La Vuelta a España 2025 fa sorridere il Piemonte: oltre 200mila spettatori e più di 40 milioni di impatto economico

Oltre 200mila spettatori e più di 40 milioni di euro di impatto economico per il Piemonte. Sono questi i numeri della Vuelta a España, che dal 23 al 26 agosto ha attraversato una grande parte della nostra regione in quattro tappe.

I comuni attraversati

Torino, Venaria, Novara, Alba, Limone Piemonte, San Maurizio Canavese e Ceres sono diventati teatro di un'intesa mobilitazione collettiva, con un aumento di turisti e prenotazioni alberghiere. Ma i Comuni in cui è passata la carovana gialla sono decine, da Chivasso a Pocapaglia, Bra, Limone e Manta nel Cuneese, fino ad arrivare Biella e Cossato.

Impatto economico

L'impatto economico diretto è superiore ai 18 milioni, ma ogni euro investito di è trasformato in un volano per il tessuto produttivo locale. Ristoratori, hotel, negozio ed attività outdoor hanno beneficiato del grande afflusso di pubblico. A questi si aggiungono altri 22 milioni di euro per l'impatto indiretto ed indotto. Complessivamente sono state coinvolte più di 200 associazioni e oltre 9mila persone, tra atleti, staff e volontari.

I commenti

"Per il Piemonte - ha commentato l'assessore regionale alle Attività Produttive Andrea Tronzano - è una scelta azzeccata puntare sui grandi eventi".

La copertura mediatica ha portato il Piemonte sotto i riflettori di 190 Paesi, con oltre 15mila ore di programmazione TV e 13 milioni di contatti digitali. La spesa pubblica complessiva è stata di 6.7 milioni di euro.