Attualità | 04 dicembre 2025, 13:11

La Vuelta a España 2025 fa sorridere il Piemonte: oltre 200mila spettatori e più di 40 milioni di impatto economico

La seconda tappa è partita da Alba con arrivo a Limone Piemonte

I rappresentanti dei Comuni piemontesi esibiscono la maglia celebrativa

Oltre 200mila spettatori e più di 40 milioni di euro di impatto economico per il Piemonte. Sono questi i numeri della Vuelta a España, che dal 23 al 26 agosto ha attraversato una grande parte della nostra regione in quattro tappe.

I comuni attraversati 

Torino, Venaria, Novara, Alba, Limone Piemonte, San Maurizio Canavese e Ceres sono diventati teatro di un'intesa mobilitazione collettiva, con un aumento di turisti e prenotazioni alberghiere. Ma i Comuni in cui è passata la carovana gialla sono decine, da Chivasso a Pocapaglia, Bra, Limone e Manta nel Cuneese, fino ad arrivare Biella e Cossato.

Impatto economico 

L'impatto economico diretto è superiore ai 18 milioni, ma ogni euro investito di è trasformato in un volano per il tessuto produttivo locale. Ristoratori, hotel, negozio ed attività outdoor hanno beneficiato del grande afflusso di pubblico. A questi si aggiungono altri 22 milioni di euro per l'impatto indiretto ed indotto. Complessivamente sono state coinvolte più di 200 associazioni e oltre 9mila persone, tra atleti, staff e volontari.

I commenti 

"Per il Piemonte - ha commentato l'assessore regionale alle Attività Produttive Andrea Tronzano - è una scelta azzeccata puntare sui grandi eventi". 

La copertura mediatica ha portato il Piemonte sotto i riflettori di 190 Paesi, con oltre 15mila ore di programmazione TV e 13 milioni di contatti digitali. La spesa pubblica complessiva è stata di 6.7 milioni di euro.

La maglia di Borgo San Dalmazzo

La maglia di Manta

Il sindaco Riberi esibisce la maglia di Limone Piemonte

La maglia di Pocapaglia

La maglia di Busca

La maglia di Bra esibita dal consigliere comunale Ettore Sanino

Alba rappresentata dall'assessore Tibaldi

