SCI DI FONDO / Martino Carollo nella spedizione azzurra per le gare di apertura di Coppa del mondo

Sarà il trittico di gare di Ruka, in Finlandia, a dare il via all’edizione 2025/2026 della Coppa del Mondo di sci di fondo. Le sfide, in programma da venerdì 28 a domenica 30 novembre, rappresentano il primo importante banco di prova stagionale in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina.

Il tecnico responsabile Markus Cramer ha convocato 17 azzurri (10 uomini e sette donne) per prendere parte all’appuntamento sulla neve scandinava. In campo maschile difenderanno il tricolore Federico Pellegrino, che si appresta a vivere la sua 17ª annata da professionista sul massimo circuito internazionale, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini e Giovanni Ticcò, mentre al femminile spazio per Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella e Maria Gismondi.

La tre giorni finlandese si aprirà il 28 con le 10 km con partenza ad intervalli in tecnica classica, a cui il 29 faranno seguito le gare sprint (sempre in classico). Il sipario sul primo weekend del massimo circuito internazionale calerà il 30 con le mass start in tecnica libera che, per l’occasione, si disputeranno sulla distanza dei 20 km. Di seguito il programma con gli orari italiani nel dettaglio