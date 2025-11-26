VOLLEY / Fie & Fiöi Busca: il punto sulle partite del weekend

Serie D femminile

Sabato sera le buschesi sono di scena a Moncalieri contro il Dravelli, squadra di metà classifica. Nel primo set le padrone di casa impegnano Busca in una lotta punto a punto fino a quota 18, quando un ottimo turno di battuta delle ospiti consente di mettere definitivamente la testa avanti. Nel secondo Moncalieri scompare letteralmente dal campo e per le buschesi è solo una formalità chiudere a 13. Il terzo parziale è invece la copia del primo, ma in questo caso la differenza Busca la fa subito, tenendo sempre il pallino del gioco e chiudendo scambio dopo scambio la contesa. Bella prova nel complesso con tutte le ragazze chiamate in causa che hanno risposto presente.

Serie C maschile

Sfida al cardiopalma quella andata in scena tra Busca e Chieri nel campionato di Serie C maschile. Nel primo set i buschesi hanno ragione al termine di una lotta serrata ma vengono subito ripresi nel parziale successivo dagli ospiti. Il terzo set è il peggiore per i padroni di casa che sembrano uscire dalla partita e concedono un facile bis agli avversari. La contesa sembra poter essere chiusa ma Busca trova nuove energie e lottando su ogni scambio si porta a casa il quarto set che significa tie-break. Qui gli ospiti non riescono più a contenere la foga di Busca che è brava ad approfittare anche del nervosismo avversario per chiudere il match e portarsi a casa una meritata vittoria.

Serie D maschile

Partita simile quella andata in scena tra le stesse società ma a livello di Serie D solamente qualche ora prima. I primi due set sono più equilibrati e infatti le squadre si dividono le vittorie, ma nel terzo la luce dei buschesi si spegne e Chieri mette la testa avanti. Il quarto set è quello decisivo con i padroni di casa che fanno di tutto per portare la contesa al tie-break ma vengono fermati da Chieri solo ai vantaggi per 28-30.

Risultati della settima

Serie C maschile

MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA vs POLISPORT CHIERI 3-2 (25-21 26-28 15-25 25-19 15-8)

MC1933 - Lab Travel Busca: Busi, Bonsignore, Ballari, Rosati, Dobrev, Drocco, Girardi, Di Giulio, Baldi, Marino, Barberio, Bertone, Scatragli, Ballari. All.: Tomatis, Barbiero

Serie D maschile

MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA vs POLISPORT CHIERI 1-3 (20-25 25-22 15-25 28-30)

MC1933 - Lab Travel Busca: Barbi, Ravelli, Campagnoli, Rocchia, Chiapella, Finoro, Deana, Pelissero, Ghibaudo, Grandis, Pepino, Massa, Merola, Boggione. All.: Tassone, Tavella

Serie D femminile

MONCALIERIVOLLEY DRAVELLI vs L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA 0-3 (21-25 13-25 21-25)

LCM-MC1933 Busca: Viglietti, Cavallo, Martinasso, Bina, Testa, Cassini, Cattaneo, Donadei, Garello, Re, Giraudo, Bonardello, Golè. All.: Lamberi M., Lamberti L.

Under 18

MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA vs ASD CENTALLO VOLLEY 3-0 (25-15 25-20 25-15)

Busca: Bina, Bonardello, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Lamberti

Under 16

ASD VBC DRONERO DRAGONS vs MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 3-0 (25-15 25-17 25-12)

Busca: Aimar, Barale, Bejtaga, Garnero, Giordano, Matijashi, Morra, Pellegrino, Pellitta, Petrone, Rosso, Selimi, Serino. All.: Perotti, Giordano

Under 14

ASD VBC DRONERO DRAGONS vs MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 3-1 (25-11 25-22 24-26 25-12)

Busca: Ballabani, Barra, Ferrero, Fino, Graffini, Marchetti, Marku, Mhillaj, Rosso A., Rosso E., Rostagno, Sasia, Serino. All.: Lamberti

Under 13

MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA vs ALUSIC MOROZZO 0-3 (18-25 20-25 18-25)

Busca: Abbà, Arnaudo, Conte, Deng, Girello, Jubani, Lleshi, Massabò, Palushi, Rosso. All.: Cavallero