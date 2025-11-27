Fossano ospita per la prima volta il Congresso Regionale del Vespa Club d’Italia

Sabato 29 novembre, con il Patrocinio del Comune di Fossano, la Sala Barbero del Castello degli Acaja a Fossano accoglierà per la prima volta il Congresso Regionale del Vespa Club d’Italia, un appuntamento di grande rilievo per il movimento vespistico di Piemonte e Valle d’Aosta. L’evento segna un momento storico per la provincia di Cuneo, che non aveva mai ospitato in precedenza questa importante assemblea annuale.

All’incontro sono stati invitati i presidenti e un delegato dei club appartenenti alle 44 sezioni regionali, che si riuniranno per un confronto sulle attività associative, sui programmi futuri e sui possibili progetti di collaborazione. Tra i partecipanti si segnalano anche i due club geograficamente più lontani, il Vespa Club Domodossola e il Vespa Club Aosta, a testimonianza della forte adesione e del senso di appartenenza che caratterizza l’intera comunità vespistica.

A rappresentare la struttura nazionale interverranno:

Stefano Crociani, Vice Presidente del Vespa Club d’Italia

Frederik Rosso, Tesoriere

Jean Claude Aiazzi, membro del Collegio dei Revisori dei Conti

A fare gli onori di casa sarà Fulvio Relmi, Presidente del Vespa Club Fossanese e collaboratore storico-culturale per il Piemonte, figura molto attiva nella promozione e valorizzazione del patrimonio vespistico locale.

Al termine dei lavori, il Vespa Club Fossano conferirà a Pietro Mondino la tessera di Presidente Onorario. Un riconoscimento che intende celebrare non solo il suo ruolo all’interno dell’associazione fossanese, ma anche la dedizione con cui ha portato avanti per decenni l’attività nella concessionaria di famiglia, culla della passione vespistica sin dai tempi della prima e leggendaria Vespa 98.

Mondino ha accompagnato e formato generazioni di appassionati, condividendo competenza, entusiasmo e quella cura artigianale che ha sempre contraddistinto il suo modo di vivere la professione. Grazie alla sua presenza costante e al suo impegno, lo spirito vespistico ha trovato nel territorio un solido punto di riferimento, trasformandosi in una vera comunità. Per questo, il Vespa Club Fossano è orgoglioso di attribuirgli il titolo di Presidente Onorario.

La scelta di Fossano come sede del congresso rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dal Vespa Club Fossanese e un’occasione per consolidare la collaborazione fra i club del Nord-Ovest.

L’assemblea offrirà momenti di confronto sui progetti futuri, sulla promozione del turismo su due ruote e sulla diffusione della cultura vespistica, un patrimonio che continua a unire generazioni diverse grazie alla passione per un mezzo diventato simbolo dell’Italia nel mondo.



