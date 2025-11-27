Il Comune di Valdieri vende 14 lotti di legname: c'è tempo fino a lunedì 1 dicembre per presentare domanda

Si chiuderà il primo dicembre alle 12 l'asta pubblica del Comune di Valdieri per la vendita di legname. E' la scadenza ultima entro la quale presentare la domanda per legno proveniente da interventi di miglioramento forestale realizzati nel 2025 in località Desertetto.



Il materiale legnoso in vendita è composto da 14 lotti, i primi tre lotti sono riproposti in quanto sono andati deserti mentre il n. 4 è stato regolarmente aggiudicato alla precedente asta pubblica del 4 novembre scorso.



Ecco nel dettaglio:

Lotto 1: 415 quintali € 3.112,50

Lotto 2 440 quintali € 3.300,00

Lotto 3 330 quintali € 2.475,00

Lotto 5 192 quintali € 1.440,00

Lotto 6 192 quintali € 1.440,00

Lotto 7 114 quintali € 855,00

Lotto 8 108 quintali € 810,00

Lotto 9 204 quintali € 1.530,00

Lotto 10 102 quintali € 765,00

Lotto 11 96 quintali € 720,00

Lotto 12 96 quintali € 720,00

Lotto 13 78 quintali € 585,00

Lotto 14 42 quintali € 315,00

Lotto 15 96 quintali € 720,00



L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica martedì 2 dicembre alle 15 in Municipio a Valdieri.

L'aggiudicatario dovrà effettuare il pagamento dell'intero importo stabilito, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. L'acquirente si fa carico di tutti rischi che le cataste potrebbero subire o causare. In caso di mancato pagamento entro i termini indicati, l'aggiudicazione verrà invalidata e quindi il Comune di Valdieri procederà ad assegnare la legna al secondo miglior offerente o a ripetere l'asta qualora fosse pervenuta una sola offerta valida. L'aggiudicatario dovrà procedere all’asportazione del materiale legnoso entro 10 giorni dalla comunicazione di ricevimento del pagamento da parte del Comune di Valdieri pena la perdita di qualsiasi diritto sul materiale legnoso, che sarà proposto al secondo miglior offerente. In questo caso l'importo versato sarà restituito ridotto delle spese bancarie. L'asportazione del materiale dovrà avvenire alla presenza di un incaricato del Comune di Valdieri, che ne stilerà apposito verbale.

Il bando completo, con tutte le modalità di partecipazione e la modulistica necessaria, è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo:

www.comune.valdieri.cn.it



