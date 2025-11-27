 / Attualità

Attualità | 27 novembre 2025, 10:29

Otto cuccioli abbandonati vicino al torrente Pesio a Pianfei, il sindaco: "Li abbiamo salvati. Cercano una casa"

E' stato Marco Turco a condividere la notizia. I cagnolini hanno circa due mesi e sono stati portati al canile di San Michele Mondovì

Ci sono otto cuccioli da adottare. L'appello del sindaco di Pianfei va in questa direzione, perché i bellissimi cagnolini che vedete in foto sono stati trovati nei pressi del torrente Pesio lo scorso martedì 25 novembre. 

Erano lì da qualche ora, per fortuna non avevano passato la notte al gelo. 

Di circa due mesi, sono stati trovati da una persona che transitava in quella zona e che ha avvisato immediatamente il Comune e quindi il sindaco. 

E' proprio del primo cittadino Marco Turco il post con il quale è stata diffusa la notizia: "Qualche disgraziato/a ha portato a morire nei pressi del Pesio questi 8 cagnolini. Noi, grazie ad una segnalazione, li abbiamo recuperati e salvati. Se qualcuno li vuole, sono adattabili. E se qualcuno sa chi può essere così crudele da fare questo gesto, sarebbe buona cosa che a seguito di una denuncia ne rispondesse". 

I cagnolini sono stati portati in canile a San Michele Mondovì, dove sono stati sottoposti a trattamento sanitario. Sono in salute e sarebbe bello se trovassero una casa. 

Questa è la cosa più importante. Ma il sindaco vorrebbe anche procedere con eventuale denuncia - ricordiamo che l'abbandono di cani è un reato penale - e invita chiunque avesse informazioni a presentarsi o a contattare il Comune.

Barbara Simonelli

