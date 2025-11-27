Pagno celebra la Festa dell’Albero: un faggio e un ramassin come simbolo di crescita per i bambini del paese

La Festa dell’Albero è tornata a Pagno con una partecipazione corale che ha coinvolto scuola primaria e dell’infanzia, con insegnanti, famiglie, volontari e amministrazione comunale.

Il paese ha rinnovato il proprio impegno verso l’ambiente attraverso la piantumazione di due alberi simbolici: un faggio e un giovane ‘ramassin’, quest’ultimo offerto dal Consorzio locale dedicato al frutto di cui la valle Bronda è principale produttrice e alle radici culturali e agricole del territorio.

La giornata è iniziata con un ritrovo comune al mattino, con la partecipazione attiva dei volontari dell’Ala Veja e dell’Aib.

Prima della piantumazione, i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria, accompagnati dagli insegnanti, hanno mangiato e gustato le caldarroste insieme, preparate dai volontari creando un momento di convivialità che ha unito grandi e piccini.

Dopo la piantumazione, è avvenuta la consegna simbolica dei proventi del Fitwalking: un assegno di 1000 euro destinato alla scuola primaria e all’asilo, a sostegno delle attività educative e dei progetti formativi.

Il sindaco Nico Giusiano ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa e la valenza simbolica delle piante: “Il faggio e il ramassin che abbiamo piantato oggi rappresentano la nostra volontà di crescere insieme, come comunità che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Ringrazio i volontari, gli insegnanti e soprattutto i bambini, che sono i veri protagonisti di questa giornata”.