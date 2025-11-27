Alba, sabato lectio magistralis dell'architetto Mario Cucinella

I “Sentieri dei Frescanti” sono una rete culturale che abbraccia oltre sette secoli di arte e storia svelando una serie di affascinanti e preziosi affreschi dipinti tra il X ed il XVIII secolo nel suggestivo territorio del Roero. L’iniziativa che coinvolge 10 Comuni del Roero con a capofila il Comune di Magliano Alfieri, si inserisce nel contesto di un autunno ricco di incontri, riflessioni e scoperte.

La programmazione autunnale prevede una rassegna che intreccia arte, estetica e paesaggio, con la presenza di ospiti illustri del panorama culturale e accademico.

I primi Comuni coinvolti sono Guarene, Castagnito, Magliano Alfieri e Vezza d’Alba, nella sessione autunnale ospiteranno incontri dedicati al dialogo tra storia, arte e contemporaneità.

Il Comune di Magliano Alfieri propone per Sabato 29 novembre 2025 presso la Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero in via strada di Mezzo 44 ad Alba l’evento EMPATIA CREATIVA.

Programma:

16:00 Saluti istituzionali e apertura musicale a cura del Liceo musicale «Leonardo da Vinci» di Alba

16:30 Lectio magistralis arch. Mario Cucinella (MCArchitects):

«Empatia creativa»

Introduce e modera: Luca Gibello

19:00 Dibattito e fine lavori

L’incontro grazie alla partecipazione dell’arch. Mario Cucinella vuole essere un momento di diffusione culturale aperto al pubblico, un confronto tra l’identità dei luoghi, la loro conservazione e l’espressione di un linguaggio architettonico contemporaneo che segue l’evolversi delle società e delle civiltà. Un’analisi che parte dal patrimonio storico architettonico locale in particolare del Roero fino alla grande sfida dei progettisti di operare in contesti fortemente caratterizzati realizzando edifici all’avanguardia sotto i diversi profili ma sensibili e in dialogo con la storia.

Mario Cucinella Architects è uno studio di architettura e design. Con un team internazionale di oltre cento professionisti tra architetti, ingegneri, designer, modellisti, visual artist, lo studio – fondato a Parigi nel 1992 – ha uffici a Bologna (dal 1999) e a Milano (dal 2018). Con progetti in tutto il mondo, lo studio ha ricevuto negli anni numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali soprattutto per la sua attenzione verso i temi ambientali. In questo particolare ambito, MCA si avvale delle ricerche sviluppate dal dipartimento R&D (Research & Development). Tra i suoi ultimi progetti spicca il Padiglione Italia all’Expò Internazionale di Osaka.

Curatore e coordinamento scientifico StudioEco Architettura e Paesaggio – info@studioeco.org

Prenotazioni al sito: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-sentieri-dei-frescanti-empatia-creativa-lectio-magistralis-arch-cucinella-1967602183096?aff=oddtdtcreator