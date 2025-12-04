"La Mascarella", il nuovo libro di Nando Vioglio sulla storia edilizia di Alba

L'Associazione Culturale Giulio Parusso, visto il successo e l'apprezzamento riscosso dalle due precedenti pubblicazioni di contenuto storico con ampie documentazioni fotografiche ("Come eravamo, una passeggiata in via Maestra e dintorni nel secolo scorso" nel 2020 e "Alba e il Tartufo. La Fiera ai suoi esordi" nel 2022), propone un nuovo libro che, partendo dal palazzo detto "La Mascarella" eretto negli anni Trenta del Novecento in corso Italia, illustra la storia di imprese di costruzione storiche e l'urbanizzazione di ampie parti della città nella prima metà del secolo.

Il volume "La Mascarella – Uomini e storie di calce e mattoni", di Nando Vioglio, sarà presentato nel corso di un evento pubblico sabato 13 dicembre alle ore 10:30 nella sala conferenze dell'Associazione Commercianti Albesi in piazza San Paolo 3, Alba.

L'autore Nando Vioglio mescola sapientemente storie private e pubbliche: tra le prime, la nascita ai primi del Novecento e il progresso tra le due guerre di imprese di costruzione storiche della città e la vicenda che portò alla sostituzione del vecchio malandato fabbricato della "Mascarella" con il palazzo che fin dalla metà degli anni Trenta è stato riconosciuto come esempio di modernità costruttiva e qualità architettonica; tra le seconde, con forti contenuti pubblici, le urbanizzazioni di ampie nuove aree quali piazza San Paolo, il complesso della Pia Società San Paolo e piazza Mons. Grassi.

Tra le due guerre mondiali, Alba prende un po' di vigore e compie coraggiosamente i primi passi nelle urbanizzazioni (acquedotto, fognature, strade); con le guerre in corso si era verificata la totale assenza di appalti e lavori e la mancanza di manodopera impegnata al fronte.

In tale contesto emergono personaggi ambiziosi e coraggiosi, che diventano costruttori importanti e innovatori; il libro illustra la storia dei primi decenni di due imprese storiche della città (Barberis e Demaria) che, oltre a lasciare edifici importanti, hanno aperto la strada a tante altre imprese, che hanno poi collaborato alla ricostruzione post bellica e allo sviluppo della Alba industriale negli anni Cinquanta e Sessanta.

Nel novero dei visionari, nel libro campeggia la figura di don Alberione, che fondò una comunità religiosa diventata presto mondiale, intuì la potenza comunicativa della stampa e per noi albesi creò un'attività industriale con forte impatto economico; le sue attività hanno promosso un grande intervento urbanistico, che ha coinvolto grandi aree tra la ferrovia e il corso Michele Coppino, con la realizzazione del grande complesso delle Edizioni Paoline e della nuova piazza San Paolo con gli edifici che attualmente la cingono.

Nel suo percorso in giro nelle zone circostanti piazza San Paolo, corso Italia, via Roma, piazza Ferrero, Vioglio inserisce interessanti note storiche e segnala edifici di alta qualità architettonica del periodo, dei quali non si conoscono i progettisti né i costruttori; nel testo sono citati i progettisti: ing. Costanzo Molineris, arch. Carlo Alimondi, geom. Roberto Cappellano, ing. Giuseppe Chiapponi, geom. Giuseppe Barbero, geom. Mario Barberis, arch. Vittorio Mesturino, arch. Giuseppe Gallo, ing. Giuseppe Gualandi, arch. Umberto Travaglio, con l'indicazione delle loro opere.

Con questo libro l'Associazione, come da statuto, onora la memoria di Giulio Parusso, che parte di questi argomenti aveva trattato nel libro "Palazzo e Città" e con lui aveva collaborato per la parte urbanistico-edilizia anche Nando Vioglio, che con questo anche intrigante racconto, arricchito con oltre duecento fotografie e disegni di archivio, offre un nuovo contributo alla migliore conoscenza del nostro passato.

Dopo i saluti del sindaco di Alba Alberto Gatto e del presidente dell'Associazione Commercianti Albesi Giuliano Viglione, l'evento di presentazione proseguirà con gli interventi di: Edoardo Borra, Nando Vioglio, Giusto Truglia (Direttore di Gazzetta d'Alba) e Giuseppe Gobino (Associazione Culturale Giulio Parusso).