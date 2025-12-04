 / Attualità

Attualità | 04 dicembre 2025, 14:59

Bra ospita un dibattito sulla violenza di genere

Al Movicentro una tavola rotonda della Biennale “Arte Next Gen” con Centro Antiviolenza e Mai Più Sole

Sabato 6 dicembre alle 18:30, presso il Movicentro di piazza Caduti di Nassirya, si terrà un incontro pubblico dedicato al tema della violenza di genere, nell’ambito della Biennale “Arte Next Gen – violenza di genere: differenza tra affettività e possessività”.

L’appuntamento, organizzato in forma di tavola rotonda, vedrà la partecipazione del Centro Antiviolenza e dell’associazione “Mai Più Sole”, due realtà che da anni operano sul territorio nella prevenzione e nel contrasto degli abusi contro le donne.

L’incontro si propone di favorire un momento di confronto e approfondimento, attraverso interventi informativi e la possibilità per il pubblico di porre domande e partecipare a momenti di discussione attiva. L’obiettivo è stimolare una riflessione concreta sul riconoscimento dei segnali di abuso e sulla comprensione delle dinamiche che caratterizzano la violenza di genere, oltre a far conoscere le modalità di intervento e supporto offerte dalle realtà coinvolte.

