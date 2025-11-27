Marene, il sindaco Deninotti incontra la Console d’Italia a New York

Un incontro dal forte valore istituzionale e culturale si è svolto nei giorni scorsi al Consolato Italiano di New York, dove il sindaco di Marene, Alberto Deninotti, ha avuto modo di confrontarsi con la Console Aggiunta Alessandra Oliva.

“È stato un confronto – afferma Deninotti - che ha unito diplomazia, cultura e territorio, rafforzando il ponte ideale tra la comunità italiana negli Stati Uniti e le realtà locali del nostro Piemonte”.

Deninotti e Oliva hanno avuto un dialogo cordiale e costruttivo, favorito dalla grande preparazione e disponibilità della diplomatica, capace di offrire una lettura chiara e approfondita dei temi affrontati.

La conversazione ha toccato diversi aspetti dell’attuale scenario internazionale, osservato da una città crocevia di comunità, economie e culture come New York.

"Al centro del colloquio - racconta il sindaco di Marene - anche le differenze tra abitudini e usanze europee e americane, analizzate con uno sguardo attento al ruolo delle istituzioni nel promuovere il dialogo tra comunità diverse".

L’incontro è stato inoltre l’occasione per un gesto simbolico di valorizzazione del territorio marenese. Il sindaco ha infatti donato i “Marenotti”, biscotti tradizionali realizzati con farina di mais, tipici del paese, come omaggio e segno d’identità locale.