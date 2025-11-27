 / Politica

Politica | 27 novembre 2025, 10:44

Colloquio istituzionale con Alessandra Oliva tra diplomazia, confronto internazionale e valorizzazione del territorio

Marene, il sindaco Deninotti incontra la Console d’Italia a New York

Un incontro dal forte valore istituzionale e culturale si è svolto nei giorni scorsi al Consolato Italiano di New York, dove il sindaco di Marene, Alberto Deninotti, ha avuto modo di confrontarsi con la Console Aggiunta Alessandra Oliva.

È stato un confronto – afferma Deninotti - che ha unito diplomazia, cultura e territorio, rafforzando il ponte ideale tra la comunità italiana negli Stati Uniti e le realtà locali del nostro Piemonte”.

 Deninotti e Oliva hanno avuto un dialogo cordiale e costruttivo, favorito dalla grande preparazione e disponibilità della diplomatica, capace di offrire una lettura chiara e approfondita dei temi affrontati.

 La conversazione ha toccato diversi aspetti dell’attuale scenario internazionale, osservato da una città crocevia di comunità, economie e culture come New York.

 "Al centro del colloquio - racconta il sindaco di Marene - anche le differenze tra abitudini e usanze europee e americane, analizzate con uno sguardo attento al ruolo delle istituzioni nel promuovere il dialogo tra comunità diverse".

 L’incontro è stato inoltre l’occasione per un gesto simbolico di valorizzazione del territorio marenese.  Il sindaco ha infatti donato i “Marenotti”, biscotti tradizionali realizzati con farina di mais, tipici del paese, come omaggio e segno d’identità locale.

Anna Maria Parola

