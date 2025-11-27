Importante donazione alla Croce Rossa di Manta

Le famiglie Costamagna di Manta, Rostagno e Banchio di Saluzzo hanno effettuato una donazione alla Croce rossa mantese.

Un modo per ricordare Domenico Costamagna, mentre Rostagno Onorato e Lucia, Banchio Guglielmo con Lidia in ricordo di un importante anniversario di matrimonio.

Una somma che è stata conservata per poter acquistare delle sedie portantine motorizzate.

Questi fondamentali e importanti strumenti vengono utilizzati ogni giorno per raggiungere le persone che necessitano di essere trasportate dal domicilio verso gli ospedali ma devono superare importanti barriere architettoniche come le scale.

Sono funzionali per salire e scendere gradini perché dotate di cingoli motorizzati e i volontari vengono istruiti a utilizzare queste sedie per rendere più confortevole il trasferimento.

La Croce Rossa di Manta con tutti i volontari desidera ringraziare queste famiglie che hanno effettuato questa donazione che ha permesso l’acquisto e hanno atteso questo momento per poter realizzare e concretizzare un bisogno che questa realtà di volontariato necessitava.

Presenti alla consegna i consiglieri del Cda Marco Bocca e Alessia Ghigo, Valentina Bertero e i donatori.