Gli studenti di Mondovì sciano a prezzi agevolati grazie all'accordo con il Mondolé Ski

Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale nel diffondere e promuovere l’attività sportiva. Accanto ai contributi messi a disposizione delle realtà associative cittadine per le attività svolte nel 2025 e all’investimento volto a migliorare l’intero complesso del Beila (con la realizzazione di un nuovo edificio che conterrà palestra, spogliatoi e altri locali per giudici di gara, infermeria e bar a servizio della pista di atletica leggera), il Comune di Mondovì, in collaborazione con il comprensorio del Mondolé Ski, consentirà a tutti gli alunni frequentanti gli Istituti Comprensivi Mondovì 1 e 2 di usufruire di un abbonamento stagionale a prezzi agevolati (322,00 euro) valido su tutti gli impianti del comprensorio sia nei giorni feriali che in quelli festivi. Per ottenerlo sarà sufficiente presentarsi alle biglietterie con un attestato di frequenza rilasciato dall’istituto scolastico stesso e con un documento di identità valido.

«Proseguiamo nel percorso di valorizzazione della pratica sportiva anche attraverso il coinvolgimento degli Istituti comprensivi della nostra città - il commento del sindaco, Luca Robaldo, dell’assessora all’Istruzione, Francesca Bertazzoli, e dell’assessore allo Sport Alessandro Terreno - intervenendo su un’attività non fruibile nei confini amministrativi. Grazie agli accordi con il comprensorio del Mondolé Ski, infatti, riusciamo ad offrire a tutti coloro che frequentano gli Istituti Comprensivi cittadini una scontistica importante sull’abbonamento stagionale, nell’ottica di promuovere l’attività sciistica, conoscere le montagne monregalesi e consolidare i rapporti istituzionali con il territorio circostante».