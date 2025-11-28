 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 28 novembre 2025, 13:21

Il Comune di Bra cerca soggetti che si occupino delle colonie feline in città

Domande esclusivamente via PEC entro il 13 dicembre

Il Comune di Bra cerca soggetti che si occupino delle colonie feline in città

È stato pubblicato sull’Albo pretorio comunale un avviso esplorativo per l’individuazione di soggetti a cui l’Amministrazione braidese andrebbe ad affidare il compito di occuparsi del benessere delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà sul territorio cittadino per il triennio 2026/28. L’obbiettivo è quello di contenere il fenomeno del randagismo felino.

Nel dettaglio, i soggetti incaricati si dovranno occupare dell’individuazione, controllo, cattura, cura e sterilizzazione delle colonie feline libere presenti sul territorio del comune di Bra, compreso il recupero degli animali randagi incidentati, nonché della promozione delle adozioni dei gatti randagi. Non è previsto alcun corrispettivo per il servizio ma solamente un contributo annuo di 4 mila euro a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Possono presentare manifestazione di interesse soggetti iscritti da almeno dei mesi al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), con sede legale a Bra o in alternativa in uno dei comuni della provincia di Cuneo e in possesso di mezzi idonei allo svolgimento delle attività richieste.

Le domande devono essere compilate sull’apposito modulo pubblicato insieme all’avviso sull’Albo pretorio e inviate esclusivamente mediante PEC all’indirizzo comunebra@postecert.it entro le ore 12 del 13 dicembre 2025.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio comunale Ambiente, igiene e sanità chiamando lo 0172.438210 o scrivendo ad ambiente@comune.bra.cn.it.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium