Il Comune di Bra cerca soggetti che si occupino delle colonie feline in città

È stato pubblicato sull’Albo pretorio comunale un avviso esplorativo per l’individuazione di soggetti a cui l’Amministrazione braidese andrebbe ad affidare il compito di occuparsi del benessere delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà sul territorio cittadino per il triennio 2026/28. L’obbiettivo è quello di contenere il fenomeno del randagismo felino.

Nel dettaglio, i soggetti incaricati si dovranno occupare dell’individuazione, controllo, cattura, cura e sterilizzazione delle colonie feline libere presenti sul territorio del comune di Bra, compreso il recupero degli animali randagi incidentati, nonché della promozione delle adozioni dei gatti randagi. Non è previsto alcun corrispettivo per il servizio ma solamente un contributo annuo di 4 mila euro a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Possono presentare manifestazione di interesse soggetti iscritti da almeno dei mesi al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), con sede legale a Bra o in alternativa in uno dei comuni della provincia di Cuneo e in possesso di mezzi idonei allo svolgimento delle attività richieste.

Le domande devono essere compilate sull’apposito modulo pubblicato insieme all’avviso sull’ Albo pretorio e inviate esclusivamente mediante PEC all’indirizzo comunebra@postecert.it entro le ore 12 del 13 dicembre 2025.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio comunale Ambiente, igiene e sanità chiamando lo 0172.438210 o scrivendo ad ambiente@comune.bra.cn.it.