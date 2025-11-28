Il futuro non si improvvisa: si costruisce insieme, passo dopo passo, progetto dopo progetto.

Nel mondo della progettazione di impianti civili e industriali, la qualità e la professionalità stanno diventando sempre più decisive. Guardando al 2026, è evidente che solo chi saprà garantire affidabilità, competenze tecniche e capacità di lavorare in squadra potrà distinguersi davvero. Per architetti, ingegneri e geometri, avere partner solidi e presenti sul territorio sarà essenziale per affrontare progetti sempre più complessi e richieste sempre più esigenti.

Alpiclima, realtà consolidata in provincia di Cuneo con sede a Mondovì e Fossano, ha deciso di raccogliere questa sfida e punta a diventare il punto di riferimento per gli studi tecnici del territorio. L’obiettivo è chiaro: semplificare il lavoro dei progettisti offrendo un servizio completo, dalla consulenza iniziale fino al collaudo degli impianti, con un unico interlocutore.

Affidarsi ad Alpiclima significa poter contare su un supporto concreto e costante, senza dover gestire più fornitori o rincorrere risposte tra diversi reparti. L’azienda coordina direttamente tutte le fasi operative, garantendo tempi certi, materiali affidabili e soluzioni su misura.

Grazie alla collaborazione con marchi di alto livello come Fröling, UTEK, Hitachi, Toshiba, Grundfos, BWT, De’Longhi, BRV, IDM, Riello, Carrier e Piscine Castiglione, Alpiclima è in grado di proporre soluzioni per ogni tipo di progetto: nuove abitazioni, ristrutturazioni, ville, strutture ricettive o edifici pubblici. L’esperienza maturata negli anni consente di suggerire le tecnologie più adatte, sempre aggiornate rispetto alle normative in vigore, con un occhio attento all’efficienza energetica e alla sostenibilità.

Il valore aggiunto è anche nella consulenza tecnica: relazioni termotecniche, schede prodotto dettagliate, assistenza nei dimensionamenti, sopralluoghi, gestione di pratiche come lo sconto in fattura o il conto termico. Tutto questo permette agli studi di progettazione di alleggerire il proprio carico operativo e concentrarsi sulla parte creativa e direzionale del lavoro.

Il 2026 sarà l’anno in cui si consoliderà la collaborazione tra progettisti e partner tecnici. La figura del fornitore puro lascerà spazio a quella del consulente integrato, capace di portare valore fin dalle fasi iniziali del progetto. Alpiclima ha già intrapreso questa strada e vuole essere parte attiva di questo cambiamento.

Nel territorio cuneese, avere al proprio fianco un’azienda strutturata, che parla la stessa lingua dei professionisti e che conosce le dinamiche locali, rappresenta un vantaggio reale. L’esperienza, la presenza costante e la disponibilità del team Alpiclima fanno la differenza in ogni fase del cantiere.

Alpiclima ha le competenze, i brand, le persone e la visione per accompagnare studi tecnici e professionisti verso un nuovo modo di progettare, più fluido, efficiente e orientato alla qualità.

Il futuro non si improvvisa: si costruisce insieme, passo dopo passo, progetto dopo progetto.

Alpiclima srl si trova in

viale Rimembranza 8/3 - 12084 Mondovì (CN)

via Cuneo 18 - 12045 Fossano (CN)

Telefono 0174-551486

Sito internet: www.alpiclima.it