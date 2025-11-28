Solidarietà al Teatro Toselli: uno spettacolo per aiutare l'ABIO

Domenica 14 dicembre alle 17, presso il Teatro Toselli di Cuneo, la Compagnia degli Stornati presenta "Prestazione occasionale", commedia brillante in due atti di Francesco Brandi, vincitrice del premio "Achille Campanile 2017". Lo spettacolo si svolge in collaborazione con l'ABIO di Cuneo ODV.

La storia segue quattro amici sulla quarantina che si ritrovano a passare un weekend nella casa al mare di Lisa per aiutarla con dei piccoli lavoretti. Ciò che emerge ben presto è che questa è solo una scusa inventata dalla donna per far loro una proposta tutt'altro che convenzionale.

Il testo affronta tematiche profonde e contemporanee: l'essere genitori, la ricerca di un figlio a tutti i costi, il saper dire "ti amo" e il difficile "non ti amo più". Una commedia che combina momenti di pura comicità con istanti di riflessione, portando il pubblico a riconoscersi nei protagonisti e a ridere e commuoversi delle loro (dis)avventure.

Il ricavato della serata verrà interamente devoluto all'ABIO, l'Associazione per il Bambino in Ospedale che promuove l'umanizzazione dell'ambiente ospedaliero a favore dei bambini, per alleviare l'impatto del piccolo paziente e della famiglia con le strutture sanitarie.