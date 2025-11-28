Doppio successo per il Padel Club Bra nella Winter Cup maschile

Mentre giunge la notizia che l'Equipo Bra Mix è matematicamente prima nel girone B della Winter Cup di Misto, in settimana il pollice alto è per le squadre maschili TPRA del Padel Club Bra.

Vittoria nella quarta e penultima giornata della Winter Cup Girone G del Padel Bra A che batte l'ARMATA BRANCA STG di Villanova Mondovì. Romano Barberis e Roberto Garesio si impongono su Andrea Abbona e Simone Rossi con un doppio 6-2. Federico Rosa e Alberto Fusero battono Nicola Dipalo e Sergio Sciolla per 6-2/6-0. Attualmente la squadra braidese è a punteggio pieno e si è già assicurata matematicamente il primo posto nel girone in attesa dell'ultima giornata di giovedì prossimo a Cuneo che definirà la seconda e la terza posizione nel raggruppamento.

Dopo il 2-0 di lunedì, intanto, la squadra Padel Bra Granda Marchi ha giocato a metà settimana alle Officine del Padel di Villafalletto contro gli Officina Boys, portandosi in prima posizione nel girone in attesa del probabile scontro diretto di sabato contro Los Jabalìes di sabato a Boves. Risultati: vittorie di Silvio Pierantozzi/Armando Beltramo 6-1 6-1, e di Damiano Pira/Paolo Iannaccone 6-0 6-0.

Da segnalare anche le buone prestazioni dei singoli atleti impegnati nei singoli tornei TPRA in regione, con Danilo Gambetta e Francesco Busso che si impongono nel torneo di Fossano al G-Padel battendo in finale il binomio Filippo Bonfante-Lorenzo Bonetto (sempre tesserati per Bra) e in semifinale Federico Rosa-Alberto Fusero, a dimostrazione del percorso virtuoso degli atleti Roerini. Gambetta è attualmente primo per punti a livello regionale nella Tpra League nella fascia expert e Busso è secondo nella fascia entry level. I primi due classificati a fine anno per ogni categoria riceveranno l’importante pass per il master nazionale di Roma.