SUPERLEGA / Domenico Cavaccini commenta il 2025 del suo Cuneo: “Un anno speciale” [VIDEO]

Il 2025 è stato l’anno del grande ritorno per il Cuneo Volley: il sodalizio piemontese, infatti, ha riportato il capoluogo della “Granda” in Superlega dopo 11 anni di assenza.
Promozione che è stata il frutto di un lungo lavoro, culminato la sera del 24 aprile scorso nella finale giocata contro Brescia davanti a quasi 5000 spettatori.
Uno dei fari della gloriosa cavalcata, nonché capitano di questa stagione, è sicuramente il libero Domenico Cavaccini.
A margine della serata delle benemerenze CONI di mercoledì 26, durante la quale il presidente Gabriele Costamagna è stato premiato, insieme ad alcuni giocatori, nella Sala San Giovanni a Cune, il capitano Domenico Cavaccini ha ripercorso in un’intervista lo storico 2025 della pallavolo cuneese.
Di seguito le parole del libero campano (GUARDA IL VIDEO)