Volley | 28 novembre 2025, 11:31

SUPERLEGA / Domenico Cavaccini commenta il 2025 del suo Cuneo: “Un anno speciale” [VIDEO]

Il capitano si focalizza sul futuro, senza però dimenticare le soddisfazioni degli ultimi mesi

Il 2025 è stato l’anno del grande ritorno per il Cuneo Volley: il sodalizio piemontese, infatti, ha riportato il capoluogo della “Granda” in Superlega dopo 11 anni di assenza.

Promozione che è stata il frutto di un lungo lavoro, culminato la sera del 24 aprile scorso nella finale giocata contro Brescia davanti a quasi 5000 spettatori.

Uno dei fari della gloriosa cavalcata, nonché capitano di questa stagione, è sicuramente il libero Domenico Cavaccini.

Il presidente Gabriele Costamagna è stato premiato, insieme ad alcuni giocatori, nella serata delle benemerenze CONI che si è tenuta mercoledì 26 nella Sala San Giovanni a Cuneo.

A margine della serata delle benemerenze CONI di mercoledì 26, durante la quale il presidente Gabriele Costamagna è stato premiato, insieme ad alcuni giocatori, nella Sala San Giovanni a Cune, il capitano Domenico Cavaccini ha ripercorso in un’intervista lo storico 2025 della pallavolo cuneese. 

Di seguito le parole del libero campano (GUARDA IL VIDEO)

Samuele Bernardi

