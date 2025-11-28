VOLLEY A3M / Savigliano sfida un San Giustino in grande forma

Dopo aver finalmente cancellato la voce “zero” dalla casella “punti fatti”, il Monge-Gerbaudo Savigliano torna tra le mura amiche del PalaSanGiorgio per ospitare nell’ultimo turno del mese di novembre della Serie A3 Credem Banca l’ErmGroup Altotevere San Giustino.

L’avversario. Tra i biancoblù e il loro desiderio di cancellare lo zero anche dalla casella “vittorie stagionali”, però, si metterà di mezzo una delle avversarie più ostiche, se non la più ostica in questo momento, del Girone Bianco di Serie A3. Già, perché i perugini viaggiano a un ritmo forsennato e, come celebrato dal loro stesso sito ufficiale, hanno di recente riscritto un nuovo record: quattro vittorie consecutive e tutte per 3-0, come mai era successo prima d’ora nella terza serie nazionale. Il club altotiberino è secondo in classifica (al pari di Belluno e Mantova) e può vantare percentuali di rendimento di prim’ordine. La squadra allenata da Marco Bartolini è seconda per ricezioni perfette e per efficienza dell’attacco e può contare anche su alcune individualità di spicco. Tra queste, occhio ad Augusto Quarta, centrale di professione ma con una predisposizione a fare punto (62 totali fin qui), che lo collocano al primo posto nella graduatoria di ruolo nell’intera Serie A3. L’ottimo stato di forma degli umbri è stato confermato dall’ultimo match, vinto con merito per 3-0 contro Acqui Terme, vittima illustre travolta dall’ottima prova collettiva e, soprattutto, dai 18 punti del top-scorer Marzolla.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I piemontesi sono usciti con un punto dalla sfida complessa in casa di Trebaseleghe, ma anche con qualche rimpianto per non essere riusciti a fare propria una vera e propria maratona sportiva. Il prossimo passo è quello di provare a giocarsela alla pari contro una big di categoria. “Dobbiamo pensare di provare a fare punti con chiunque e dovunque. San Giustino è sicuramente un’ottima squadra, che sta facendo bene. Non possiamo e non dobbiamo guardare troppo agli altri, però, pensando a noi stessi, a cosa funziona e a quegli aspetti che, invece, ci penalizzano ancora. Dovremo dare battaglia sportiva, calandoci ancora di più nel saper soffrire, come abbiamo fatto nelle ultime uscite a differenza delle prime. Dobbiamo essere affamati di punti e di set dall’inizio alla fine di ogni match” – le parole di coach Simone Serafini.

I precedenti. Le due compagini si sono affrontate fin qui per quattro volte tra il 2022/23 e il 2024/25. Il bilancio pende a favore dei Bartolini-boys: 3 vittorie a una, con l’ultima sfida, disputata proprio a Cavallermaggiore, vinta 1-3 dagli ospiti.

I biglietti. Fino alle ore 16.30 di sabato 29 novembre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-ErmGroup Altotevere San Giustino sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.