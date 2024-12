Cuneo saluta dicembre facendo il punto sul bilancio 2025-2027: "Grandi difficoltà, ma salvaguardiamo sociale e istruzione"

Mancano ormai una manciata di giorni al termine dell’anno e il Comune di Cuneo si trova – come al solito – a dover fare i conti con il Documento Unico di Programmazione (DUP) e con il bilancio di previsione per il prossimo triennio (quindi 2025-2027).

Se all’inizio della settimana gli Indipendenti hanno realizzato un incontro dedicato proprio alla critica del bilancio di previsione, nella serata di ieri (giovedì 5 dicembre) la I commissione consiliare presieduta dal consigliere Mario Di Vico si è riunita in sala Consiglio. Presenti – oltre all’assessore al bilancio Valter Fantino e i consiglieri commissari – anche gli assessori Luca Serale, Cristina Clerico, Luca Pellegrino, Gianfranco Demichelis, Paola Olivero e Andrea Girard. Con loro anche l’ingegner Valter Martinetto e il dirigente Carlo Tirelli.

Modifiche al DUP: il Comune primo in regione per il finanziamento "Piemonte in bici"

In merito agli aggiornamenti del DUP a prendere la parola sono stati soprattutto Clerico, Pellegrino e Fantino.

“Centrale sul tema l’aspetto del personale comunale – ha detto Clerico -. Stiamo vivendo nelle ultime settimane un periodo di elevata mobilità di settore e i dati al 30 novembre segnalano la presenza di 347 dipendenti, dato che comprende anche il segretario generale. Al 31 dicembre, poi, i dirigenti torneranno a essere otto. Si segnala poi come la situazione sia fortemente in divenire, per cui si attendono le indicazioni della finanziaria; le previsioni parlano di blocco delle nuove assunzioni e del turnover al 75%. Dovremo farci i conti”.

Pellegrino si è concentrato invece sul bando “Piemonte in Bici”, che permetterà di intervenire sui tratti ciclabilli Cuneo-Cervasca e Madonna dell’Olmo-Roata Rossi-Tarantasca-Busca: “Siamo risultati primi su 35 progetti in Piemonte, cosa che ci assicura i due milioni di finanziamento ai quali aggiungeremo 300mila euro noi e una cifra identica l’amministrazione di Cervasca – ha detto -. Si realizzerà il collegamento con Cerialdo, la frazione più vicina all’altipiano, verrà sistemata la pista ciclabile tra il Ponte Nuovo e frazione Confreria e il percorso verso Roata Rossi da Madonna dell’Olmo. Un percorso importante perché parte del tracciato Eurovelo 8 che collega Cadice alla Grecia”.

Fantino, infine, ha fatto riferimento alla realizzazione della nuova palestra nei pressi del Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta: “Una struttura molto avanzata a livello di gestione energetica che ci consentirà di scaricare altrove gli allenamenti delle squadre dal lunedì al venerdì per poter eventualmente usare il Palazzetto in maniera differente nel corso della settimana. Stiamo aspettando in questi giorni l’arrivo vero e proprio della struttura”.

Bilancio previsionale: "Nonostante le difficoltà, al centro sociale e istruzione"

Nella seconda parte della commissione si è poi parlato di bilancio di previsione. Che ha seguito, nello specifico, una principale direttrice: il mantenimento del sostegno economico ai settori del sociale e dell’istruzione, anche a fronte di pesanti operazioni di spending review e a costo di chiedere in altri contesti qualche piccolo sacrificio. “Questa era la nostra volontà principale e siamo riusciti a realizzarla pareggiando il bilancio sui 120 milioni, di cui 67 di spesa corrente e 32 di spesa in conto capitale, che nel 2025 vivrà il segno indelebile dei progetti PNRR” ha detto Fantino.

Secondo quanto comunicato dall’assessore le principali entrate riguardano le concessioni edilizie (2.831.000 euro di previsione sul 2025) e i proventi dalle aree di sosta a pagamento (che assicureranno 300mila euro in più). Fondamentale è stato però contenere le nuove assunzioni – salvaguardando le sostituzioni previste – e azzerare del tutto le spese non obbligatorie.

L’indebitamento si attesta sugli 8.510mila euro nei tre anni, tra cui si contano 6.710mila euro nel 2025 nei quali è compresa la previsione di conclusione dei lavori di sostituzione sul territorio dei corpi illuminanti (5.300.000 euro); nel computo si aggiungono poi 600mila euro di bitumatura strade, 150mila euro per il completamento dei lavori al cimitero di Spinetta e 210mila euro per quelli di Madonna delle Grazie, oltre a 220mila euro per la realizzazione del cimitero dedicato ai credenti musulmani. In totale l’indebitamento medio per abitante si attesta – e rimane sostanzialmente uguale nei tre anni – sui 287,44 euro nel 2025.

Se la capogruppo di Cuneo Solidale e Democratica Stefania D’Ulisse ha speso parole di ringraziamento per il lavoro di salvaguardia del settore sociale operato dagli uffici, il decano del Consiglio comunale Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) si è invece dimostrato cautamente critico: “Sotto il bel vestito che avete confezionato e che ci presentate ci sono indubbiamente delle sofferenze – ha detto -. I costi sono sostanzialmente uguali a quelli del 2024, quindi non si tiene conto dell’inflazione. E se non lo si fa la prospettiva di mantenere tutti i servizi proposti non è poi così rosea”.

“I dati di bilancio giocano sia sulla previsione fatta nel 2024, sia sull’effettiva spesa realizzata, e per diversi rinnovi di contratto già sono stati previsti i dati inflattivi – ha risposto l’assessore Fantino -. Nessun rischio, quindi. Assicuriamo che nella redazione del bilancio sono stati operati molti confronti prudenti, proprio per evitare penalizzazioni ai capitoli che consideriamo più importanti. Certo capitoli quali Cultura, Manifestazioni o lo stesso Sport partono ‘a zero’, ma delle scelte vanno fatte”.